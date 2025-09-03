2025 Halkbank emekli promosyon tutarı: Eylül 2025 Halkbank emekli promosyonu kaç para oldu, ne kadar?

Kadraj Galeri Kadraj İkon Halkbank Eylül ayı emekli promosyon rakamını duyurdu

Halkbank SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine sunduğu emekli maaş promosyonu 2025 Eylül ayı itibarıyla emekli maaşını taşıyacaklar için araştırılıyor. Bu anlamda Halkbank, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik promosyon kampanyasını Eylül 2025 itibarıyla yeniledi. Kamu bankalarının promosyon tutarları, 1 Eylül'de güncellenen özel banka kampanyalarının ardından emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki Halkbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 03.09.2025 15:02
Halkbank SGK emeklilerine Eylül 2025 itibarıyla güncel promosyon ödemelerini duyurdu. Maaşını Halkbank'a taşıyan emekliler tek seferde peşin ve 3 yıllık taahhüt karşılığında 8.000 TL'den 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon alabiliyor. İşte Halkbank emekli promosyon başvurusu ve ödeme tablosu…

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI (2025 EYLÜL)

Emekli maaşını Halkbank'a taşıyanlar için promosyon ödemeleri maaş aralığına göre belirleniyor:

10.000 TL – 14.999 TL maaş alanlara: 8.000 TL veriliyor

15.000 TL – 19.999 TL maaş alanlara: 10.000 TL veriliyor

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL veriliyor

Promosyon ödemeleri tek seferde ve peşin olarak yapılıyor. Emekliler 3 yıllık taahhüt karşılığında bu ödemelerden faydalanabiliyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Halkbank emekli promosyon başvuruları hem mobil uygulama hem de internet şube üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Halkbank Mobil: İşlemler > Emeklilik İşlemleri > Emekli Promosyon Başvurusu adımlarını takip ederek promosyon başvurusu yapılabiliyor. Aynı menüde yer alan "Emekli Promosyon İzleme/İade" bölümünden başvuru süreci görüntülenebiliyor.

Halkbank İnternet Şube: Başvuru menüsünde "Emekli Promosyon Başvurusu" seçeneği üzerinden işlem yapılabiliyor. Ayrıca "Emekli Promosyon İzleme/İade" ekranı üzerinden başvurular takip edilebiliyor.

MAAŞ TAŞIMA İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTI

Maaşını farklı bankadan Halkbank'a taşımak isteyen emekliler, e-Devlet üzerinden veya şubeler aracılığıyla maaş taşıma işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayabiliyor.