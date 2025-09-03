2025 Halkbank emekli promosyon tutarı: Eylül 2025 Halkbank emekli promosyonu kaç para oldu, ne kadar?

Halkbank Eylül ayı emekli promosyon rakamını duyurdu

Halkbank SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine sunduğu emekli maaş promosyonu 2025 Eylül ayı itibarıyla emekli maaşını taşıyacaklar için araştırılıyor. Bu anlamda Halkbank, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik promosyon kampanyasını Eylül 2025 itibarıyla yeniledi. Kamu bankalarının promosyon tutarları, 1 Eylül'de güncellenen özel banka kampanyalarının ardından emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki Halkbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?