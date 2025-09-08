Emekliye yüksek promosyon formülü! İşte kazancı artırma yolları

Başka bankaya nasıl geçiliyor?

Bunun için emekli öncelikle mevcut bankaya promosyonda kalan sürenin tutarı iade ediliyor. Ardından emekli maaşı taşıma işlemi yapılıyor. Bu işlem e-Devlet'ten de gerçekleştirilebiliyor. Ardından da yeni bankadan promosyon alınabiliyor.



Güncelleme için sınır var mı?

Promosyonda tutarlar daha da artarsa bu fırsat kaçar mı? Güncelleme için hiçbir sınırlama bulunmuyor. Örneğin; bu ay başvuru yapıp promosyonunu güncelleyenlerin, sonra daha yüksek promosyon imkanı doğduğunda bunu da değerlendirmesi mümkün.



Birden fazla maaş alanlar promosyonu nasıl artıracak?

İki aylık da aynı bankadan alınıyorsa promosyon tutarı bu aylıkların toplamına göre hesaplanıyor. Ancak aylıklardan biri başka bankaya taşınırsa iki promosyon birden alma yolu açılıyor.



YAKLAŞIK 2 MİLYONUN TAAHHÜDÜ DOLUYOR

SGK, bankalarla yeni protokol imzalayacak mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun önümüzdeki dönemde bankalarla yeni protokol imzalaması bekleniyor. Mevcut protokole göre 4 maaş dilimine göre promosyon tutarları belirlenmiş durumda. Ancak artan maaşlarla birlikte promosyonda birinci ve ikinci maaş dilimi kapsamında hiç emekli kalmadı. Üstelik emekli aylıkları Ocak ayıyla birlikte daha da artacak. Ayrıca EYT düzenlemesiyle emekli olup bankasından promosyon alanların 3 yıllık taahhüt süresi Nisan itibarıyla dolmaya başlayacak. Yani yaklaşık 2 milyon emekli için yeni promosyon süreci başlayacak. Bu da promosyonda hareketlenme getirecek.





