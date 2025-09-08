SON DAKİKA
Emekliye yüksek promosyon formülü! İşte kazancı artırma yolları

Bankaların Eylül kampanyalarıyla emeklilere 30 bin liraya varan promosyon kapısı açılırken, yeni fırsatlardan yararlanmak da kolay. Bunun için taahhüdün bitmesi de şart değil. İşte promosyon kazancını artırma yolları...

08 Eylül 2025
Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir yolunu açan banka promosyonunda fırsatlar Eylül ayıyla birlikte büyüdü. Emekli aylıklarındaki artışla birlikte kampanyalarını yenileyen bankalar, sunduğu promosyon imkanlarını artırdı. Promosyon tutarı 30 bin liraya kadar çıktı. Peki promosyon kazancı nasıl artırılır? Hangi yollar izlenmeli? İşte detayları...

Ne kadar promosyon imkanı var?
Emeklilere 20 bin lira ve üzerinde ödeme yapan banka sayısı 12'ye ulaştı. Bir banka promosyon tutarını 30 bin liraya kadar yükseltti. Başka bir banka 26 bin liraya varan promosyon tutarını "Emekli yakınlarımı da getiririm" diyenler için 28 bin 500 liraya kadar çıkarırken, bir başka banka da 28 bin lira ödeme yapıyor.

Banka seçerken nelere dikkat edilmeli?
Bazı bankaların yüksek promosyon tutarlarından yararlanmak için belirli sayıda otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi, kredi kartıyla belirli tutarlarda harcama yapılması, mobil uygulama, kredi, sigorta gibi ek ürünler kullanılması gerekiyor. Emekli yakınını getirenlere de ek ödeme yapan bankalar var. Bu nedenle promosyon kararını vermeden önce tüm şartları detaylıca incelemek gerekiyor. Şartları yerine getirip getiremeyeceğinizi değerlendirip ona göre kararınızı verin.

Aynı bankadan güncelleme nasıl yapılıyor?
Bazı bankalar mobil uygulama üzerinden güncellemeye imkan sağlıyor. Bazıları ise şubeden başvuru kabul ediyor. Taahhütleri sürenlerin promosyonları güncellenirken önce iade tutarı hesaplanıyor. Bunun için daha önce alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünüyor. Çıkan rakam, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılıyor. Ya bu tutar iade alınarak yeni promosyon veriliyor ya da yeni promosyondan iade tutarı düşülerek emekliye ödeme yapılıyor.

Başka bankaya nasıl geçiliyor?
Bunun için emekli öncelikle mevcut bankaya promosyonda kalan sürenin tutarı iade ediliyor. Ardından emekli maaşı taşıma işlemi yapılıyor. Bu işlem e-Devlet'ten de gerçekleştirilebiliyor. Ardından da yeni bankadan promosyon alınabiliyor.

Güncelleme için sınır var mı?
Promosyonda tutarlar daha da artarsa bu fırsat kaçar mı? Güncelleme için hiçbir sınırlama bulunmuyor. Örneğin; bu ay başvuru yapıp promosyonunu güncelleyenlerin, sonra daha yüksek promosyon imkanı doğduğunda bunu da değerlendirmesi mümkün.

Birden fazla maaş alanlar promosyonu nasıl artıracak?
İki aylık da aynı bankadan alınıyorsa promosyon tutarı bu aylıkların toplamına göre hesaplanıyor. Ancak aylıklardan biri başka bankaya taşınırsa iki promosyon birden alma yolu açılıyor.

YAKLAŞIK 2 MİLYONUN TAAHHÜDÜ DOLUYOR
SGK, bankalarla yeni protokol imzalayacak mı?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun önümüzdeki dönemde bankalarla yeni protokol imzalaması bekleniyor. Mevcut protokole göre 4 maaş dilimine göre promosyon tutarları belirlenmiş durumda. Ancak artan maaşlarla birlikte promosyonda birinci ve ikinci maaş dilimi kapsamında hiç emekli kalmadı. Üstelik emekli aylıkları Ocak ayıyla birlikte daha da artacak. Ayrıca EYT düzenlemesiyle emekli olup bankasından promosyon alanların 3 yıllık taahhüt süresi Nisan itibarıyla dolmaya başlayacak. Yani yaklaşık 2 milyon emekli için yeni promosyon süreci başlayacak. Bu da promosyonda hareketlenme getirecek.


