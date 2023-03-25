1,5 milyon liraya kadar 12 ay ödemesiz! 500, 700, 900 bin TL kredi çeken faiz ödemeyecek, duyuru az evvel geldi!
500, 700, 900 bin TL kredi çeken faiz ödemeyecek, duyuru az evvel geldi! 1,5 milyon liraya kadar 12 ay ödemesiz! O kişiler ilk 12 ay geri ödeme yapmayacak. Ardından gelen 24 ayda ödemeler, 3'er aylık taksitler halinde gerçekleştirilecek. İşte faizsiz kredi desteğinin detayları.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası harekete geçildi. Depremde zarar gören KOBİ'lere faizsiz destek kredisi verileceği duyuruldu. 300, 500, 700, 900 bin TL kredi çeken faiz ödemeyecek. Faizsiz ve 12 ay ödemesiz kredinin toplamda 1,5 milyon liraya kadar çekilebileceği belirtildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye aldıklarını açıklayarak ''İşletmenin büyüklüğüne ve oluşan hasara göre 1 buçuk milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği veriyoruz.'' dedi. İşte detaylar...
FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ
11 ilde depremzede işletmelere 1.5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi sağlanacak. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Acil Destek Kredisi Programı başlattı.
Depremden etkilenen yaklaşık 30 bin KOBİ'yi kapsayan program deprem bölgesinde hasar gören işletmelerin faaliyetlerine hızla dönmesi amaçlanıyor.