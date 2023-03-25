1,5 milyon liraya kadar 12 ay ödemesiz! 500, 700, 900 bin TL kredi çeken faiz ödemeyecek, duyuru az evvel geldi!

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası harekete geçildi. Depremde zarar gören KOBİ'lere faizsiz destek kredisi verileceği duyuruldu. 300, 500, 700, 900 bin TL kredi çeken faiz ödemeyecek. Faizsiz ve 12 ay ödemesiz kredinin toplamda 1,5 milyon liraya kadar çekilebileceği belirtildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye aldıklarını açıklayarak ''İşletmenin büyüklüğüne ve oluşan hasara göre 1 buçuk milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği veriyoruz.'' dedi. İşte detaylar...