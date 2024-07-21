EMEKLİYE PROMOSYON ZAMMI | 18 bin TL'ye kadar çıkabiliyor! İşte ödeme aralıkları: 10 bin TL'nin altı maaş alanlar...

1 Emeklilerin, dul ve yetimlerin maaşına yansıtılan Temmuz zammı, promosyona da yansıdı. Yeni maaşlar, pek çok emekli, dul ve yetime daha yüksek promosyon yolunu açtı. Buna göre promosyonda bir üst maaş dilimine geçenler, güncelleme isteyip ödemesini artırabilecek.

2 NASIL DEĞİŞECEK?

Örneğin; aylık geliri 14 bin lira olan SSK emeklisi '10 bin-14 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen promosyonu alabiliyordu. Bu da en az 8 bin, en çok da kampanyalara göre 13 bin liraydı. Bu ay bu aylık 17 bin 462 liraya ulaştı.