EMEKLİYE PROMOSYON ZAMMI | 18 bin TL'ye kadar çıkabiliyor! İşte ödeme aralıkları: 10 bin TL'nin altı maaş alanlar...

Temmuz zammıyla maaşlarda yaşanan artış bazı emeklilerin, dul ve yetimlerin banka promosyonunu yükseltti. Yeni maaşlarıyla promosyonda bir üst dilime geçenler güncelleme isteyip daha yüksek ödeme alabilecek...
Emeklilerin, dul ve yetimlerin maaşına yansıtılan Temmuz zammı, promosyona da yansıdı. Yeni maaşlar, pek çok emekli, dul ve yetime daha yüksek promosyon yolunu açtı. Buna göre promosyonda bir üst maaş dilimine geçenler, güncelleme isteyip ödemesini artırabilecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
Örneğin; aylık geliri 14 bin lira olan SSK emeklisi '10 bin-14 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen promosyonu alabiliyordu. Bu da en az 8 bin, en çok da kampanyalara göre 13 bin liraydı. Bu ay bu aylık 17 bin 462 liraya ulaştı.
Bu emekli artık '15 bin-19 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen banka promosyonundan yararlanabilecek. Buna göre en az 10 bin, en çok da kampanyalara göre 15 bin 500 lira promosyon alabilecek.