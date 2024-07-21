İŞKUR'DAN gençlere ayda 18.702 TL! İşbaşı eğitim programları ile hem tecrübe hem harçlık fırsatı! Sağlık primleri de İŞKUR'dan

1 İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile gençler iş tecrübesi kazanırken, harçlık da alıyor, ardından da istihdam kapısı açılıyor. İşveren de bu programlar ile işe alacağı kişiyi işbaşında yetiştirme ve doğru personel bulma olanağına kavuşuyor.

2 İŞKUR verilerine göre; bu yılın ilk yarısında 6 bin 942 iş başı eğitim programı düzenlendi. Bu programlardan faydalanan kişi sayısı da 31 bin 93 kişiye ulaştı.