İŞKUR'DAN gençlere ayda 18.702 TL! İşbaşı eğitim programları ile hem tecrübe hem harçlık fırsatı! Sağlık primleri de İŞKUR'dan

Bu yılın ilk yarısında 31 bini aşkın gencin katıldığı işbaşı eğitim programları sürüyor. Katılımcılar günlük 326,97-719,32 lira ödeme alıyor. Ayrıca genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primini İŞKUR ödüyor...
İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile gençler iş tecrübesi kazanırken, harçlık da alıyor, ardından da istihdam kapısı açılıyor. İşveren de bu programlar ile işe alacağı kişiyi işbaşında yetiştirme ve doğru personel bulma olanağına kavuşuyor.
İŞKUR verilerine göre; bu yılın ilk yarısında 6 bin 942 iş başı eğitim programı düzenlendi. Bu programlardan faydalanan kişi sayısı da 31 bin 93 kişiye ulaştı.
Programlar devam ederken, katılımcılar günlük ödeme alıyor. Bu ödeme iş arayan statüsündeki vatandaşlar için 653,93, lise ve altı örgün eğitime devam eden öğrenciler için 490,95, diğer öğrenciler için 653,93, işsizlik ödeneği alanlar için 326,97, geleceğin meslekleri olarak belirlenen alanlarda ise 719,32 lira seviyesinde bulunuyor.