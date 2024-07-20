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EMEKLİYE EN AZ 2 BİN 846 TL | 2 milyon kişinin banka hesabına yatacak! Zam farkı ödemeleri ne zaman? Kim, ne alacak?

Zamlı maaşlarını almaya başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3.7 milyonu taban aylık farkı için gün sayarken, bir fark ödemesi de 2 milyon memur emeklisine yapılacak. Memur emeklilerine yüzde 19.31 zamla oluşan fark yatırılacak. Kimileri 1, kimileri 3 aylık fark alacak.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 07:04 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 07:04
EMEKLİYE EN AZ 2 BİN 846 TL | 2 milyon kişinin banka hesabına yatacak! Zam farkı ödemeleri ne zaman? Kim, ne alacak? 1

Yaklaşık 16 milyon emeklinin geliri Temmuz zammıyla artıyor. Önce zam oranları belli oldu. Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 24.73, memur emeklilerinde yüzde 19.31 çıktı.

EMEKLİYE EN AZ 2 BİN 846 TL | 2 milyon kişinin banka hesabına yatacak! Zam farkı ödemeleri ne zaman? Kim, ne alacak? 2

Ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık ödemesini 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükselten teklif Meclis'e taşındı. Temmuz maaş ödemeleri SSK emeklileriyle başlarken, haftaya da Bağ-Kur emeklileri paralarını alacak.

EMEKLİYE EN AZ 2 BİN 846 TL | 2 milyon kişinin banka hesabına yatacak! Zam farkı ödemeleri ne zaman? Kim, ne alacak? 3

Meclis'teki taban aylık düzenlemesinin yasalaşmasıyla da 3.7 milyon SSK ve Bağ-Kur'luya fark ödemesi söz konusu olacak.

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