Emekliye piyango gibi ikramiye kıyağı: Dev zamla emekli tahsis no sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlara hafta başı yeni müjde!

Ocak ayında maaşlarına yapılan zamlarla sevinç yaşayan milyonlarca emekli, dul ve yetim şimdi de ikramiye ödemelerine odaklanmış durumda. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi dağıtılan ikramiyelerin artırılması yönündeki beklentiler, son gelen haberlerle birlikte vatandaşların umutlarını yeşertti. Bu ikramiyeler, özellikle bayram dönemlerinde emekliler, dul ve yetimler için önemli bir ekonomik destek kaynağı oluşturuyor. Her yıl belirli dönemlerde yapılan ödemeler, bu grupların hayat standartlarının iyileştirilmesine katkıda bulunuyor.
Gündemdeki bilgilere göre, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinde yüzde 49.25 ile yüzde 150 arasında bir artış yapılması bekleniyor. Şu an için 2 bin lira olan ikramiye, yapılacak zamla birlikte 3 bin ila 5 bin lira arasında değişen bir miktara ulaşacak. Bu artışla birlikte emekliler, yıllık olarak 6 bin ile 10 bin lira arasında bir ikramiye alacaklar.
Farklı Formüller Masada
Artışı sağlayacak birkaç formül üzerinde duruluyor. Bunlar arasında, 2023'te gerçekleşen yüzde 64.77'lik enflasyon oranının yansıtılması ya da yüzde 100'lük bir artış yapılması gibi seçenekler var.
Her iki durumda da emeklilerin ve hak sahiplerinin yüzünü güldürecek bir artış söz konusu olacak.