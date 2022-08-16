Emekliye ödeme 8.000 TL'ye yükseldi! Promosyonlar artık iki katı! ING, Vakıfbank, Ziraat, FİBA, TEB... Bugün başvur yarın tek tuşla ATM'den al!
Emekliye promosyon ödemelerinde böylesi görülmedi. Peş peşe duyuru yapıldı. Bankaların promosyon kampanya yarışları kızışırken karlı çıkan emekliler oldu. Yeni ödemelerde en yüksek miktar artık 8.000 TL ve üzerine çıktı. SSK, Bağkur, 4C'li tüm emeklileri ilgilendiriyor. Bankadan promosyon ödemesi alanlar bu kez büyük kazanç sağlayacak. Yeni promosyon kampanyaları ağızları açık bıraktı. İşte ING, Vakıfbank, Ziraat, FİBA, TEB banka promosyonları...
Promosyon ödemeleri rekor seviyelere çıktı. Maaşının üzerinde emekli promosyonu ödeniyor. Milyonlarca emekli vatandaş en yüksek promosyonu veren bankayı ararken bankalar çılgın kampanyalar sunmaya devam ediyor. 3 yıl taahhüt sözü verenler tam 8 bin liraya varan ödemeyi cebine indiriyor. 15 Ağustos 2022 itibariyle Akbank, Halkbank, TEB, İNG, Denizbank, Kuveyttürk, Ziraat Bankası, Vakıfbank promosyon kampanyalarında güncelleme yaptı. Peki hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? Emekli maaşını nasıl taşırım? İşte son dakika emekli promosyon kampanyaları...
ING
3 yıllık aylık taşımama taahhüdü ve başka bir hizmet zorunluluğu olmaksızın ile aylık tutarı 1500 TL'ye kadar olanlar 4.650 TL, bin 500 TL 2 bin 500 TL arasındakiler 5 bin 800 TL, 2 bin 500 TL'nin üzeri aylık alanlar 7 bin TL nakit promosyon alıyor. Ayrıca, bankaya yönlendirilen her emekli için, kişi başına 250 lira olmak üzere, 5 kişiye kadar toplam bin 250 lira fazladan ödeme alınabiliyor.