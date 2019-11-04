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Doğalgazda tasarruf nasıl yapılır? İşte doğalgaz faturasını düşürmenin püf noktaları

Kış aylarının gelmesi ile birlikte doğalgaz kullanımında da artış yaşanıyor. Isınmada, mutfakta ve banyoda kullanılan doğalgazın; kömür ve tüpe oranla birçok avantajı bulunuyor. Ancak vatandaşlar kış aylarında daha çok kullandıkları doğalgazda tasarruf yapmanın yollarını merak ediyor. İşte küçük önlemlerle doğalgaz faturanızı düşürmenin yöntemleri...

04.11.2019 17:45 - Son Güncelleme: 04.11.2019 17:45
Doğalgazda tasarruf nasıl yapılır? İşte doğalgaz faturasını düşürmenin püf noktaları

Birçok enerji kaynağıyla karşılaştırıldığında doğal gazın önemli avantajlar sağladığı biliniyor. Isınmada ithal kömüre göre önemli tasarruf sağlayan doğal gazın, mutfakta ve banyoda kullanılan tüpe göre 5 kat daha ucuz olduğunu biliyor muydunuz? İşte özel bir şirketten yapılan açıklamada, küçük önlemlerle doğal gaz tasarrufunu artırmanın yolları şöyle sıralanıyor...

Doğalgazda tasarruf nasıl yapılır? İşte doğalgaz faturasını düşürmenin püf noktaları

Açıklamada, küçük önlemlerle doğal gaz tasarrufunu artırmanın yolları şöyle sıralandı:

Doğalgazda tasarruf nasıl yapılır? İşte doğalgaz faturasını düşürmenin püf noktaları

"Termostatı 1 derece düşük sıcaklığa ayarlayarak yaklaşık yüzde 7 doğal gaz tasarrufu sağlanabilir. Çatı, dış duvar yalıtımı ve çift camlı pencere sistemleriyle yaklaşık yüzde 35 tasarruf edilebilir.

Doğalgazda tasarruf nasıl yapılır? İşte doğalgaz faturasını düşürmenin püf noktaları

İhtiyacınızdan daha büyük ya da daha küçük kapasiteli kombi almak doğal gazın verimli kullanılmasını engelleyebilir. Yoğuşmalı kombiler, standart cihazlara göre yüzde 15 daha verimlidir.

Her kış başında kombi bakımının düzenli olarak yaptırılması, mevcut problemlerin tespit edilmesi ve varsa onarılması, kombi arızalarından kaynaklı yüksek faturaları önlemenize yardımcı olur.

Doğalgazda tasarruf nasıl yapılır? İşte doğalgaz faturasını düşürmenin püf noktaları

Evden çıkarken kombiyi kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırmak yakıt tüketiminin azaltılmasına yardımcı olur.

Doğalgazda tasarruf nasıl yapılır? İşte doğalgaz faturasını düşürmenin püf noktaları

Radyatörlerin üstünde ya da önünde perde, mobilya ya da mermer bulunması çamaşırları oda içerisinde kurutmak yakıt tüketimini artırır."

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