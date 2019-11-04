Doğalgazda tasarruf nasıl yapılır? İşte doğalgaz faturasını düşürmenin püf noktaları
Kış aylarının gelmesi ile birlikte doğalgaz kullanımında da artış yaşanıyor. Isınmada, mutfakta ve banyoda kullanılan doğalgazın; kömür ve tüpe oranla birçok avantajı bulunuyor. Ancak vatandaşlar kış aylarında daha çok kullandıkları doğalgazda tasarruf yapmanın yollarını merak ediyor. İşte küçük önlemlerle doğalgaz faturanızı düşürmenin yöntemleri...
Birçok enerji kaynağıyla karşılaştırıldığında doğal gazın önemli avantajlar sağladığı biliniyor. Isınmada ithal kömüre göre önemli tasarruf sağlayan doğal gazın, mutfakta ve banyoda kullanılan tüpe göre 5 kat daha ucuz olduğunu biliyor muydunuz? İşte özel bir şirketten yapılan açıklamada, küçük önlemlerle doğal gaz tasarrufunu artırmanın yolları şöyle sıralanıyor...
İhtiyacınızdan daha büyük ya da daha küçük kapasiteli kombi almak doğal gazın verimli kullanılmasını engelleyebilir. Yoğuşmalı kombiler, standart cihazlara göre yüzde 15 daha verimlidir.
Her kış başında kombi bakımının düzenli olarak yaptırılması, mevcut problemlerin tespit edilmesi ve varsa onarılması, kombi arızalarından kaynaklı yüksek faturaları önlemenize yardımcı olur.