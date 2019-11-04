Doğalgazda tasarruf nasıl yapılır? İşte doğalgaz faturasını düşürmenin püf noktaları

İhtiyacınızdan daha büyük ya da daha küçük kapasiteli kombi almak doğal gazın verimli kullanılmasını engelleyebilir. Yoğuşmalı kombiler, standart cihazlara göre yüzde 15 daha verimlidir.

Her kış başında kombi bakımının düzenli olarak yaptırılması, mevcut problemlerin tespit edilmesi ve varsa onarılması, kombi arızalarından kaynaklı yüksek faturaları önlemenize yardımcı olur.