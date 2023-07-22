Emekliye müjdeli duyuru saat 12.10 sularında yapıldı! 7.500 TL ve üzeri maaş alanlar dikkat! BAĞ-KUR SSK'lıya cazip teklif
Emekliler için sunulan promosyonlar maaşlarını farklı bankalara taşıyanlar arasında büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Pek çok banka emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan müşterilere nakit promosyon ödemesi yaparak ek bir gelir kaynağı sağlama fırsatı sunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olan bazı bankalar emeklilere özel promosyonlarla 31 Temmuz'a kadar olan süreçte başvurularını bekliyor. Son dönemde yapılan artışlarla birlikte promosyon ödeme miktarları 10.000 TL'ye kadar çıktı. Öte yandan bir banka daha promosyon miktarında artışa gittiğini öğle saatlerinde duyurdu.
22.07.2023 12:28 - Son Güncelleme: 22.07.2023 12:31
SGK ile anlaşmalı olan bankalar emeklilere promosyon ödemeleri yaparak onlara ek bir kazanç sağlama imkanı sunuyor. Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyenler bu promosyon fırsatlarını değerlendirerek ek bir ödeme almak istiyor. Ancak emeklilerin promosyonları karşılaştırarak ve bankaların şartlarını dikkatlice inceleyerek en uygun seçeneği tercih etmeleri son derece önemli oluyor. Her bankanın promosyon miktarı ve sunulan avantajlar farklılık gösterebiliyor. Promosyon ödemeleri genellikle sabah saatlerinden itibaren emeklilerin hesaplarına geçmeye başlıyor.
Maaş aralığı 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL tutarında promosyon ödenecek.