Emekliye müjde 10.45’te geldi! SSK BAĞKUR emeklisine C.tesi Pazar ilave ödeme ile başlıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan yeni anlaşmalar, Türkiye'deki bankalar arasında emekli müşterileri çekmek için bir yarış başlattı. Çeşitli bankalar, artan rekabetle birlikte emeklilere yönelik promosyon miktarlarını önemli ölçüde yükseltti. Özellikle bazı bankalar 18 bin lira gibi rekor bir promosyon teklif ediyor. Promosyon ödemeleri onaylanır onaylanmaz ödeme başlıyor. Öte yandan Temmuz ayında emekliye bir maaş zammı daha geliyor.
Son dönemde, 19 farklı banka, emekli müşterilerine yönelik özel promosyon paketlerini duyurdu. Bu paketler, müşterilerin aylık gelir seviyelerine göre farklılık gösteriyor. Öte yandan emekliler için bir diğer önemli gelişme ise Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammı. Enflasyon oranlarına göre belirlenen bu zam, bazı emekliler için yüzde 25.46'ya varan oranlarda gerçekleşecek.
Akbank
10.000 TL'nin Altı: 6.250 TL
10.000-14.999 TL Arası: 10.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 12.500 TL
20.000 TL ve Üzeri: 15.000 TL
Ek Avantajlar: Her otomatik fatura talimatına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip para
Garanti BBVA
10.000 TL'nin Altı: 6.250 TL
10.000-14.999 TL Arası: 10.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 12.500 TL
20.000 TL ve Üzeri: 15.000 TL