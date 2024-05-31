Emekliye müjde 10.45’te geldi! SSK BAĞKUR emeklisine C.tesi Pazar ilave ödeme ile başlıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan yeni anlaşmalar, Türkiye'deki bankalar arasında emekli müşterileri çekmek için bir yarış başlattı. Çeşitli bankalar, artan rekabetle birlikte emeklilere yönelik promosyon miktarlarını önemli ölçüde yükseltti. Özellikle bazı bankalar 18 bin lira gibi rekor bir promosyon teklif ediyor. Promosyon ödemeleri onaylanır onaylanmaz ödeme başlıyor. Öte yandan Temmuz ayında emekliye bir maaş zammı daha geliyor.