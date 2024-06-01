SSK, Bağ-Kur'luya Kurban öncesi 3 ödeme 1 arada yatacak! Emekliye 18.333 TL bayram müjdesi geldi! Bugün son; 10.000, 11.450 TL alanlar...

Emekliler, Temmuz ayında uygulanacak olan zam oranını büyük bir merakla bekliyor. Bu zam oranının belirlenmesine katkı sağlayacak son iki önem; Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon verileri olacak. 3 Haziran'da açıklanacak Mayıs ayı enflasyonu, işçi ve memur emeklilerinin yılın ilk beş ayındaki enflasyon farkını ortaya koyacak. Haziran ayının enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ise SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin Temmuz ayı zammı netleşmiş olacak.