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SSK, Bağ-Kur'luya Kurban öncesi 3 ödeme 1 arada yatacak! Emekliye 18.333 TL bayram müjdesi geldi! Bugün son; 10.000, 11.450 TL alanlar...

Emekliler, Temmuz ayında uygulanacak olan zam oranını büyük bir merakla bekliyor. Bu zam oranının belirlenmesine katkı sağlayacak son iki önem; Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon verileri olacak. 3 Haziran'da açıklanacak Mayıs ayı enflasyonu, işçi ve memur emeklilerinin yılın ilk beş ayındaki enflasyon farkını ortaya koyacak. Haziran ayının enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ise SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin Temmuz ayı zammı netleşmiş olacak.

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 10:40 Güncelleme 01 Haziran 2024, 10:38
SSK, Bağ-Kur’luya Kurban öncesi 3 ödeme 1 arada yatacak! Emekliye 18.333 TL bayram müjdesi geldi! Bugün son; 10.000, 11.450 TL alanlar... 1

Emekliler ve emekli olmaya hazırlananlar için güzel haber geldi. Kurban Bayramı öncesi emeklilere ödenecek ikramiyelerle ilgili detaylar belli oldu. Bu yıl Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak ve emekliler, bayram öncesi ikramiyelerini 15 Haziran'a kadar alacaklar.

SSK, Bağ-Kur’luya Kurban öncesi 3 ödeme 1 arada yatacak! Emekliye 18.333 TL bayram müjdesi geldi! Bugün son; 10.000, 11.450 TL alanlar... 2

Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 16 milyon kişi bayram ikramiyesi için gün sayıyor.

SSK, Bağ-Kur’luya Kurban öncesi 3 ödeme 1 arada yatacak! Emekliye 18.333 TL bayram müjdesi geldi! Bugün son; 10.000, 11.450 TL alanlar... 3

Bayram İkramiyeleri

Kurban Bayramı bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Bayram ikramiyeleri ise 15 Haziran'a kadar hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Emekliler dosya başına 3 bin lira ikramiye alacaklar.

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