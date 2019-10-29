Emekliye, memura, yaşlıya ve engelliye müjdeli haber! Maaşlara zam yapılacak

Emekliye, memura ve yaşlıya 2020 yılı için güzel bir haber geldi. 2020 bütçesine baktığımız zaman emekliye ayrılan pay % 14, memurun ödeneği % 13.5 olarak belirtildi. Yaşlılar için ise yaşlılar için % 17, engelli bakımı için % 11 fazla para ayrıldı. Peki, 2020 bütçesinde maaşlara yapılacak zam ile birlikte emekli maaşı, memur ödeneği, yaşlılar ve engelli bakımı için ödenen paralarda ne kadar artış yaşanacak? Memur emeklilerine Ocak'ta yapılacak zamma ilaveten ne kadar fark ödenecek? Kim ne kadar alacak? İşte emekliler, memurlar ve yaşlıları ilgilendiren tüm detaylar... Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

29.10.2019 11:21 - Son Güncelleme: 29.10.2019 12:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





