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Emekliye, memura, yaşlıya ve engelliye müjdeli haber! Maaşlara zam yapılacak

Emekliye, memura ve yaşlıya 2020 yılı için güzel bir haber geldi. 2020 bütçesine baktığımız zaman emekliye ayrılan pay % 14, memurun ödeneği % 13.5 olarak belirtildi. Yaşlılar için ise yaşlılar için % 17, engelli bakımı için % 11 fazla para ayrıldı. Peki, 2020 bütçesinde maaşlara yapılacak zam ile birlikte emekli maaşı, memur ödeneği, yaşlılar ve engelli bakımı için ödenen paralarda ne kadar artış yaşanacak? Memur emeklilerine Ocak'ta yapılacak zamma ilaveten ne kadar fark ödenecek? Kim ne kadar alacak? İşte emekliler, memurlar ve yaşlıları ilgilendiren tüm detaylar... Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

29.10.2019 11:21 - Son Güncelleme: 29.10.2019 12:21
Emekliye, memura, yaşlıya ve engelliye müjdeli haber! 2020 yılında maaşlara zam yapılacak! Emekli maaşı kaç para olacak?

Geçtiğimiz hafta hazırlanan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifi 82 milyon vatandaşa destek içeriyor.

Emekliye, memura, yaşlıya ve engelliye müjdeli haber! 2020 yılında maaşlara zam yapılacak! Emekli maaşı kaç para olacak?

2020'de yaşlılara, engellilere, dar gelirlilere daha fazla destek verilecek, sosyal yardımlar 7.4 milyar lira artacak.

Emekliye, memura, yaşlıya ve engelliye müjdeli haber! 2020 yılında maaşlara zam yapılacak! Emekli maaşı kaç para olacak?

2019 yılı bütçesinde 62.1 milyar lira olan sosyal yardımlara ayrılan kaynak miktarı, 2020 bütçesinde 69.5 milyar liraya çıkarıldı.

Emekliye, memura, yaşlıya ve engelliye müjdeli haber! 2020 yılında maaşlara zam yapılacak! Emekli maaşı kaç para olacak?

GSS PRİMLERİ ÖDENECEK
2020'de ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz şekilde faydalanmaları için sosyal güvenlik kurumuna yapılan transferler de 13.4 milyar liraya yükselecek.

Emekliye, memura, yaşlıya ve engelliye müjdeli haber! 2020 yılında maaşlara zam yapılacak! Emekli maaşı kaç para olacak?

Bu sayede yoksul vatandaşların GSS primleri ödenmeye devam edecek.

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