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Emekliye zam ve yeni maaş müjdesi! 2020 Ocak ayı...

2 milyondan fazla memur emeklisi Ocak ayı zamlı maaşlarını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda Ocak ayında çifte zam yolu göründü diyebiliriz. Takvim.com.tr olarak emeklilere güzel haberler vermeye devam ediyoruz. Beklenti anketindeki tahmine göre SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 7.3, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 2.3 enflasyon farkıyla yüzde 6.3 olacak. Peki bu oranlar güncel memur emeklisi maaşları ne kadar olacak? En düşük memur emeklisi ne kadar alacak? TAKVİM, yeni maaşları hesapladı. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

29.10.2019 11:08 - Son Güncelleme: 29.10.2019 11:20
2020 Ocak zammıyla memur emeklisi taban maaşı kaç TL? Emekliye zam ve yeni maaş!

Ocak tüm emekliler için zam ayı olacak.

2020 Ocak zammıyla memur emeklisi taban maaşı kaç TL? Emekliye zam ve yeni maaş!

Memur emeklilerinin zam oranı yüzde 4 olurken, enflasyon farkı ile ikinci bir artış ihtimali de var.

2020 Ocak zammıyla memur emeklisi taban maaşı kaç TL? Emekliye zam ve yeni maaş!

Eğer 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark söz konusu olacak.

2020 Ocak zammıyla memur emeklisi taban maaşı kaç TL? Emekliye zam ve yeni maaş!

Gerek ekonomi yönetiminin gerekse ekonomistlerin tahminleri emeklilere fark çıkabileceğini gösteriyor.

2020 Ocak zammıyla memur emeklisi taban maaşı kaç TL? Emekliye zam ve yeni maaş!


EN AZ 159 TL ARTIŞ
Merkez Bankası'nın Ekim ayı beklenti anketine göre, 2019'un ikinci yarısında TÜFE yüzde 7.3 olarak gerçekleşecek.

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