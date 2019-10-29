Emekliye zam ve yeni maaş müjdesi! 2020 Ocak ayı...

2 milyondan fazla memur emeklisi Ocak ayı zamlı maaşlarını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda Ocak ayında çifte zam yolu göründü diyebiliriz. Takvim.com.tr olarak emeklilere güzel haberler vermeye devam ediyoruz. Beklenti anketindeki tahmine göre SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 7.3, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 2.3 enflasyon farkıyla yüzde 6.3 olacak. Peki bu oranlar güncel memur emeklisi maaşları ne kadar olacak? En düşük memur emeklisi ne kadar alacak? TAKVİM, yeni maaşları hesapladı. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

29.10.2019 11:08 - Son Güncelleme: 29.10.2019 11:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





