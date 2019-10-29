Yeni vergi sistemi! Kim kaç para vergi ödeyecek?

Yeni vergi sistemi oldukça merak ediliyor. Hükümetten yapılan açıklamaya göre çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacak. Gelir vergisinde üst dilim yüzde 35'ten 40'a çıkıyor. 500 bin TL'den fazla kazancı olanlar % 40 vergi ödeyecek. Milyon dolarlık evi olanlar daha fazla vergi verecek. Sporcuların vergisi yükseliyor. Spor hakemlerinin kazancında vergi istisnası kalkıyor. Kurumlar Vergisi düşecek. Uluslararası alanda uygulamaları bulunan bazı yeni vergiler de getiriliyor. Buna göre, dijital hizmetlerden vergi alınacak. Konaklama ve değerli konut vergisi de geliyor. Peki, yeni gelir vergisi oranları ne? Kim ne kadar vergi ödeyecek? İşte merak edilen tüm detaylar...

29.10.2019 11:54 - Son Güncelleme: 29.10.2019 11:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





