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Emekliye, memura, yaşlıya müjde! 2020 bütçesinden maaşlara zam çıktı | Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?

2020 bütçesinde emekliye ayrılan pay % 14, memurun ödeneği % 13.5 arttı. Yaşlılar için % 17, engelli bakımı için % 11 fazla para ayrıldı. Peki, 2020 bütçesinde maaşlara yapılacak zam ile birlikte emekli maaşı, memur ödeneği, yaşlılar ve engelli bakımı için ödenen paralarda ne kadar artış yaşanacak? Memur emeklilerine Ocak'ta yapılacak zamma ilaveten ne kadar fark ödenecek? Kim ne kadar alacak? İşte emekliler, memurlar ve yaşlıları ilgilendiren tüm detaylar...

24.10.2019 07:53 - Son Güncelleme: 24.10.2019 07:53
Emekliye, memura, yaşlıya müjde! 2020 bütçesinden maaşlara zam çıktı | Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?

Geçtiğimiz hafta hazırlanan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifi 82 milyon vatandaşa destek içeriyor.

Emekliye, memura, yaşlıya müjde! 2020 bütçesinden maaşlara zam çıktı | Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?

2020'de yaşlılara, engellilere, dar gelirlilere daha fazla destek verilecek, sosyal yardımlar 7.4 milyar lira artacak.

Emekliye, memura, yaşlıya müjde! 2020 bütçesinden maaşlara zam çıktı | Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?

2019 yılı bütçesinde 62.1 milyar lira olan sosyal yardımlara ayrılan kaynak miktarı, 2020 bütçesinde 69.5 milyar liraya çıkarıldı.

Emekliye, memura, yaşlıya müjde! 2020 bütçesinden maaşlara zam çıktı | Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?

GSS PRİMLERİ ÖDENECEK
2020'de ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz şekilde faydalanmaları için sosyal güvenlik kurumuna yapılan transferler de 13.4 milyar liraya yükselecek.

Emekliye, memura, yaşlıya müjde! 2020 bütçesinden maaşlara zam çıktı | Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?

Bu sayede yoksul vatandaşların GSS primleri ödenmeye devam edecek.

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