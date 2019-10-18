SGK SSK Bağ-Kur Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi alma yolları! Avans ve faizsiz kredi müjdesi…

Emekliler için önemli avantajlar sunulmaya devam ediyor. Acil nakit paraya sıkışan emekliler avans ve kredi ile bu ihtiyaçlarını karşılıyor. Peki, emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi nasıl alınır? Emekli maaş avansı başvuru şartları nelerdir? Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren düzenlemenin hayata geçirilmesi bekleniyor. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avans imkanı sunuyor. Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı olarak kuruma başvurarak avans kullanabiliyor. Yani bu yıl başvuru yapan kişi, 6 bin 62 liraya varan avans çekebiliyor. İşte SGK SSK Bağ-Kur Emekli maaşı avansı ve faizsiz kredi alma yolları!

18.10.2019 09:19 - Son Güncelleme: 25.10.2019 09:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





