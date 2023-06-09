Emekliye memura ek zam müjdesi verildi! SSK, BAĞKUR'a 9.220,80 TL, Memur emeklisine 14.680 TL kök maaş! Enflasyon farkı + Refah Payı + 5.000 TL seyyanen artış...
Temmuz ayı itibariyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaşlarına artış yapılacak. Bu artışlar 6 aylık enflasyon oranıyla birlikte refah payını da içerecek. Emekli maaşlarının enflasyona karşı korunması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Yapılacak olan zamla birlikte emekli maaşlarında önemli bir artış bekleniyor. Son veriler temmuz ayında maaşlara yapılacak olan zam tutarıyla ilgili önemli ipuçlarını vermeye başladı. Son rakamlar ise kalem kalem hesaplandı.
09.06.2023 10:29 - Son Güncelleme: 09.06.2023 10:29
Milyonlarca emekli ve memur temmuz ayı artışlarına dair enflasyon oranları ve refah payını merakla bekliyor. Zam miktarı enflasyon oranları ve refah payının açıklanmasıyla belirlenecek. Tüm hesaplamalar enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte yapılırken yeni ipucu geldi. Gözler bu oranlara eklenecek refah payına çevrildi. Bu bağlamda son hesaplamalar uzmanlar tarafından tek tek yapıldı.
Temmuz'da hayata geçirilecek bu düzenlemenin diğer memurlara ve emeklilere nasıl yansıyacağı merak konusu olurken, 22 bin lira için 3 formül gündeme geldi.