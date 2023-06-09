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Haberler Ekonomi Emekliye memura ek zam müjdesi verildi! SSK, BAĞKUR'a 9.220,80 TL, Memur emeklisine 14.680 TL kök maaş! Enflasyon farkı + Refah Payı + 5.000 TL seyyanen artış...

Emekliye memura ek zam müjdesi verildi! SSK, BAĞKUR'a 9.220,80 TL, Memur emeklisine 14.680 TL kök maaş! Enflasyon farkı + Refah Payı + 5.000 TL seyyanen artış...

Temmuz ayı itibariyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaşlarına artış yapılacak. Bu artışlar 6 aylık enflasyon oranıyla birlikte refah payını da içerecek. Emekli maaşlarının enflasyona karşı korunması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Yapılacak olan zamla birlikte emekli maaşlarında önemli bir artış bekleniyor. Son veriler temmuz ayında maaşlara yapılacak olan zam tutarıyla ilgili önemli ipuçlarını vermeye başladı. Son rakamlar ise kalem kalem hesaplandı.

09.06.2023 10:29 - Son Güncelleme: 09.06.2023 10:29
Emekliye memura ek zam müjdesi verildi! SSK, BAĞKUR’a 9.220,80 TL, Memur emeklisine 14.680 TL kök maaş! Enflasyon farkı + Refah Payı + 5.000 TL seyyanen artış...

Milyonlarca emekli ve memur temmuz ayı artışlarına dair enflasyon oranları ve refah payını merakla bekliyor. Zam miktarı enflasyon oranları ve refah payının açıklanmasıyla belirlenecek. Tüm hesaplamalar enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte yapılırken yeni ipucu geldi. Gözler bu oranlara eklenecek refah payına çevrildi. Bu bağlamda son hesaplamalar uzmanlar tarafından tek tek yapıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekliye memura ek zam müjdesi verildi! SSK, BAĞKUR’a 9.220,80 TL, Memur emeklisine 14.680 TL kök maaş! Enflasyon farkı + Refah Payı + 5.000 TL seyyanen artış...

22 BİN TL MAAŞ İÇİN 3'LÜ FORMÜL!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracağız" müjdesi için düğmeye basıldı.

Emekliye memura ek zam müjdesi verildi! SSK, BAĞKUR’a 9.220,80 TL, Memur emeklisine 14.680 TL kök maaş! Enflasyon farkı + Refah Payı + 5.000 TL seyyanen artış...

Temmuz'da hayata geçirilecek bu düzenlemenin diğer memurlara ve emeklilere nasıl yansıyacağı merak konusu olurken, 22 bin lira için 3 formül gündeme geldi.

Emekliye memura ek zam müjdesi verildi! SSK, BAĞKUR’a 9.220,80 TL, Memur emeklisine 14.680 TL kök maaş! Enflasyon farkı + Refah Payı + 5.000 TL seyyanen artış...

İLK FORMÜL ORANSAL ZAM

Halen en düşük memur aylığı 11 bin 848 lira seviyesinde bulunuyor. Eğer Temmuz zammı tamamen oransal olarak uygulanırsa, yaklaşık yüzde 90'a varan artış söz konusu olacak.

Emekliye memura ek zam müjdesi verildi! SSK, BAĞKUR’a 9.220,80 TL, Memur emeklisine 14.680 TL kök maaş! Enflasyon farkı + Refah Payı + 5.000 TL seyyanen artış...

Memurlara mevcut düzenleme kapsamında yüzde 6 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak.

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