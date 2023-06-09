Emekliye memura ek zam müjdesi verildi! SSK, BAĞKUR’a 9.220,80 TL, Memur emeklisine 14.680 TL kök maaş! Enflasyon farkı + Refah Payı + 5.000 TL seyyanen artış...

Milyonlarca emekli ve memur temmuz ayı artışlarına dair enflasyon oranları ve refah payını merakla bekliyor. Zam miktarı enflasyon oranları ve refah payının açıklanmasıyla belirlenecek. Tüm hesaplamalar enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte yapılırken yeni ipucu geldi. Gözler bu oranlara eklenecek refah payına çevrildi. Bu bağlamda son hesaplamalar uzmanlar tarafından tek tek yapıldı.