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Emekliye memura %51.44 zam hesabı geldi! En düşük maaş 33 bin 342 TL'yi bulacak! Polis, hemşire, avukat, öğretmen...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak zammı merakla beklenirken, artış için yeni ipucu geldi. Finansal Kurumlar Birliği'nin Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'ndeki yıl sonu TÜFE tahmini, yüzde 15 zamma eklenecek enflasyon farkını ortaya koydu. İşte detayları…

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 19:30 Güncelleme 24 Kasım 2023, 19:44
Emekliye memura %51.44 zam hesabı geldi! En düşük maaş 33 bin 342 TL’yi bulacak! Polis, hemşire, avukat, öğretmen... 1

Memurların, emeklilerin ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak'ta memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15 zammına ilave edilecek enflasyon farkı için 2 enflasyon verisi daha bekleniyor ancak tahminler de bulunuyor.

Emekliye memura %51.44 zam hesabı geldi! En düşük maaş 33 bin 342 TL’yi bulacak! Polis, hemşire, avukat, öğretmen... 2

YENİ TAHMİN FKB'DEN GELDİ
Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) ilkini açıkladığı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde katılımcıların 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi ortalama yüzde 67.19 oldu.

Emekliye memura %51.44 zam hesabı geldi! En düşük maaş 33 bin 342 TL’yi bulacak! Polis, hemşire, avukat, öğretmen... 3

MEMURA EN AZ 33 BİN 342 TL
Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 39.59 olarak bekleniyor. Tahmin gerçekleşirse memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 31.69'u, Ocak ayı zam oranı da yüzde 51.44'ü bulacak. Halen 22 bin 17 lira olan en düşük memur maaşı bu tahmin gerçekleşirse 33 bin 342 liraya ulaşacak. En düşük memur emeklisi aylığı da tahmin tutarsa 9 bin 877 liradan 14 bin 957 liraya yükselecek.

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