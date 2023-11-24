Emekliye memura %51.44 zam hesabı geldi! En düşük maaş 33 bin 342 TL'yi bulacak! Polis, hemşire, avukat, öğretmen...

Memurların, emeklilerin ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak'ta memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15 zammına ilave edilecek enflasyon farkı için 2 enflasyon verisi daha bekleniyor ancak tahminler de bulunuyor.

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MEMURA EN AZ 33 BİN 342 TL

Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 39.59 olarak bekleniyor. Tahmin gerçekleşirse memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 31.69'u, Ocak ayı zam oranı da yüzde 51.44'ü bulacak. Halen 22 bin 17 lira olan en düşük memur maaşı bu tahmin gerçekleşirse 33 bin 342 liraya ulaşacak. En düşük memur emeklisi aylığı da tahmin tutarsa 9 bin 877 liradan 14 bin 957 liraya yükselecek.