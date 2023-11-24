Emekliye %39.59 zamlı maaş hesabı! Yeni tahmin geldi... SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak?

Yılın sonuna yaklaşılırken, Ocak zamları merakla bekleniyor. Emeklilerin zam oranında enflasyon verileri belirleyici olurken, yapılan tahminler ipucunu veriyor.
YENİ TAHMİN FKB'DEN GELDİ
Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) ilkini açıkladığı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde katılımcıların 2023 yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalama yüzde 67.19 olduğu tespit edildi.
Ankette katılımcıların cari yıl sonu enflasyon beklentileri değerlendirildiğinde, yüzde 1.1'inin 55.79'dan düşük, yüzde 5.4'ünün 55.8-60.59 aralığında, yüzde 30.1'inin 60.6-65.4 aralığında, yüzde 50.5'inin 65.41-70.2 aralığında, yüzde 13'ünün ise 70.21'den büyük olduğu gözlendi.