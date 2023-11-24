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Emekliye %39.59 zamlı maaş hesabı! Yeni tahmin geldi... SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammını merakla beklerken, artış için son ipucu Finansal Kurumlar Birliği'nin Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nden geldi. Peki, 6 aylık enflasyon tahminine göre yeni maaşlarda artış nasıl olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri en düşük ne kadar alacak? Takvim.com.tr yüzde 39.59 zamma göre yeni emekli maaşlarını kalem kalem sizler için hesapladı. İşte merak edilen tüm detaylar...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 19:37 Güncelleme 24 Kasım 2023, 21:13
Emekliye %39.59 zamlı maaş hesabı! Yeni tahmin geldi... SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak? 1

Yılın sonuna yaklaşılırken, Ocak zamları merakla bekleniyor. Emeklilerin zam oranında enflasyon verileri belirleyici olurken, yapılan tahminler ipucunu veriyor.

Emekliye %39.59 zamlı maaş hesabı! Yeni tahmin geldi... SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak? 2

YENİ TAHMİN FKB'DEN GELDİ
Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) ilkini açıkladığı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde katılımcıların 2023 yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalama yüzde 67.19 olduğu tespit edildi.

Emekliye %39.59 zamlı maaş hesabı! Yeni tahmin geldi... SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak? 3

Ankette katılımcıların cari yıl sonu enflasyon beklentileri değerlendirildiğinde, yüzde 1.1'inin 55.79'dan düşük, yüzde 5.4'ünün 55.8-60.59 aralığında, yüzde 30.1'inin 60.6-65.4 aralığında, yüzde 50.5'inin 65.41-70.2 aralığında, yüzde 13'ünün ise 70.21'den büyük olduğu gözlendi.

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