3'ü 1 arada madde için Meclis tarihi netleşti! 2. torba yasada erken emeklilik müjdesi duyuruldu! 5000 prim, SGK kısmi emeklilik, staj ve çıraklık, Bağkur affı, taşerona kadro...

Meclis'in açılmasıyla birlikte emeklilik sisteminde önemli değişikliklerin hayata geçirilmesi için torba yasa çalışmaları başlamış durumdadır. Bu çalışmalarda milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren reformlar üzerinde çalışılmaktadır. Torba yasada yer alacak reformlar arasında prim düşürülmesi ve yaş şartıyla ilgili yenilikler önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması gibi büyük reformlar da yasada yer alacaktır. Bu değişiklikler, emeklilik sistemine katkı sağlamayı ve çalışanların emeklilik süreçlerini iyileştirmeyi amaçlıyor.