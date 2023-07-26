3'ü 1 arada madde için Meclis tarihi netleşti! 2. torba yasada erken emeklilik müjdesi duyuruldu! 5000 prim, SGK kısmi emeklilik, staj ve çıraklık, Bağkur affı, taşerona kadro...

Meclis'in açılmasıyla birlikte emeklilik sisteminde önemli değişikliklerin hayata geçirilmesi için torba yasa çalışmaları başlamış durumdadır. Bu çalışmalarda milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren reformlar üzerinde çalışılmaktadır. Torba yasada yer alacak reformlar arasında prim düşürülmesi ve yaş şartıyla ilgili yenilikler önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması gibi büyük reformlar da yasada yer alacaktır. Bu değişiklikler, emeklilik sistemine katkı sağlamayı ve çalışanların emeklilik süreçlerini iyileştirmeyi amaçlıyor.
Türkiye'de emeklilik sistemini değiştirecek önemli iki reform, Meclis'in açılmasıyla birlikte gündeme gelecek. Bu iki reform, prim düşürülmesi ve yaş şartlarıyla ilgili düzenlemeleri içerecek ve torba yasa olarak hayata geçirilecek. Yeni düzenleme ile birlikte erken emeklilik için kolaylıklar sağlanacak. Peki, 2. torba yasa ne zaman çıkacak? Hangi maddeleri içerecek? İşte konu hakkında detaylar...
İLK ADIM BAĞKUR
Emeklilik reformu kapsamında yapılan çalışmalardan biri, Bağ-Kur'lular için atılacak adımlar olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bağ-Kur kapsamındaki küçük esnaf ve çiftçiler dahil olmak üzere 1 milyon Bağ-Kur'lu için prim gün şartını düşürmeyi planlıyor.
Mevcut 9000 gün olan prim gün şartı, 7200 güne indirilecek.