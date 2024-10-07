EMEKLİYE MAAŞ FARKI | Prim ve yaş için AK Parti’den açıklama geldi! SGK-SSK, Bağkur 1999 öncesi ve sonrası sigortalılar...

AK Parti Grup Başkanı Güler'in açıklamaları şu şekilde: "Sosyal güvenlik kurumu başkanlığı içerisinde Emekli Sandığı, memurlar ayrı bir statüye tabi, kamu işçileri ayrı bir statüye tabi, SGK, Bağkur ayrı bir statüye tabi. Bunlar bakıldığında hepsinin 2024-2025 gibi fark olduğunu görmedik.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA RAPOR ORTAYA ÇIKAR'

Bazıları için yaş ve süre açısından çok az etkiliyor, bazılarında fazla etkiliyor gibi bir durum var. Etki analizini iyi ortaya koyalım, kaç kişi etkileniyor? 2024'te emekliliği hak etmiş kaç kişi var? Aralarındaki maaş bağlama oranlarından kaynaklı olarak enflasyon farkı yansıtılmasından mı farklılık var, yoksa kanuni düzenleme ile beraber başka bir durum mu söz konusu? Şu an arkadaşlarımız çalışıyor.