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EMEKLİYE MAAŞ FARKI | Prim ve yaş için AK Parti'den açıklama geldi! SGK-SSK, Bağkur 1999 öncesi ve sonrası sigortalılar...

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaş farkı konusundaki son gelişmeleri paylaştı. Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Güler, maaş farkı düzenlemesi üzerinde titizlikle çalışıldığını belirterek önemli mesajlar verdi. Aylık ödenen dosya sayısının 16 milyona ulaştığı sistemde, çalışan ve emekli oranı arasındaki fark giderek açılıyor. Uzmanlar sosyal güvenlik sisteminde sürdürülebilir bir yapının oluşabilmesi için mevcut dengenin yeniden sağlanması gerektiğine dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 06:38 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 06:40
EMEKLİYE MAAŞ FARKI | Prim ve yaş için AK Parti’den açıklama geldi! SGK-SSK, Bağkur 1999 öncesi ve sonrası sigortalılar...

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, katıldığı bir televizyon programında emekli maaşlarına yönelik merakla beklenen düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Güler, emeklilere yapılacak maaş artışı konusunda adil ve sürdürülebilir bir çözüm üzerinde titizlikle çalışıldığını ifade etti.

EMEKLİYE MAAŞ FARKI | Prim ve yaş için AK Parti’den açıklama geldi! SGK-SSK, Bağkur 1999 öncesi ve sonrası sigortalılar...

AK Parti Grup Başkanı Güler'in açıklamaları şu şekilde:

"Sosyal güvenlik kurumu başkanlığı içerisinde Emekli Sandığı, memurlar ayrı bir statüye tabi, kamu işçileri ayrı bir statüye tabi, SGK, Bağkur ayrı bir statüye tabi. Bunlar bakıldığında hepsinin 2024-2025 gibi fark olduğunu görmedik.

EMEKLİYE MAAŞ FARKI | Prim ve yaş için AK Parti’den açıklama geldi! SGK-SSK, Bağkur 1999 öncesi ve sonrası sigortalılar...

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA RAPOR ORTAYA ÇIKAR'

Bazıları için yaş ve süre açısından çok az etkiliyor, bazılarında fazla etkiliyor gibi bir durum var. Etki analizini iyi ortaya koyalım, kaç kişi etkileniyor? 2024'te emekliliği hak etmiş kaç kişi var? Aralarındaki maaş bağlama oranlarından kaynaklı olarak enflasyon farkı yansıtılmasından mı farklılık var, yoksa kanuni düzenleme ile beraber başka bir durum mu söz konusu? Şu an arkadaşlarımız çalışıyor.

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