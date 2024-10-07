EMEKLİYE EKİM FIRSATI: Hangi banka ne kadar veriyor? En yüksek promosyon nerede?

Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlandığı banka promosyonunda fırsatlar bu ay da artarak devam ediyor. 'Emekliler Yılı' kapsamında harekete geçen bankalar, bir yandan promosyon kampanyalarına hız verirken, diğer yandan da sunduğu faydaları artırıyor. Emekliler 24 bin liraya varan ödeme alabiliyor. Ekim kampanyalarına göre; bankaların 10.000 liranın altı, 10.000- 14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri aylıklar için ödediği promosyon tutarları ve sunduğu fırsatlar şöyle...