EMEKLİYE EKİM FIRSATI: Hangi banka ne kadar veriyor? En yüksek promosyon nerede?

Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlandığı banka promosyonunda fırsatlar bu ay da artarak devam ediyor. 'Emekliler Yılı' kapsamında harekete geçen bankalar, bir yandan promosyon kampanyalarına hız verirken, diğer yandan da sunduğu faydaları artırıyor. Emekliler 24 bin liraya varan ödeme alabiliyor. Ekim kampanyalarına göre; bankaların 10.000 liranın altı, 10.000- 14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri aylıklar için ödediği promosyon tutarları ve sunduğu fırsatlar şöyle...
KİM, NE VERİYOR?
AKBANK: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para. Maaş günü ile 4 gün öncesi arasında artı parayı faizsiz kullanma, ayda 2 kez ücretsiz limit üstü para çekme, ücretsiz havale-EFT imkanı.
ALBARAKA TÜRK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. 2 otomatik fatura talimatına 1.000, emekli yakınını getirene her kişi için 500, toplam en çok 3.000 lira ek ödül.
DENİZBANK: Bu yıl emekli olup ilk kez hesap açanlar için kampanya başlattı. 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyona ilaveten, MobilDeniz indirene 1.000, KMH edinene 1.000, kredi kartı alana 2.000, otomatik fatura talimatı verene 1.000-4.000 lira ödül.