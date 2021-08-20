Emekliye kredi, faizsiz imkanlarla! Emekliye kredi müjdesi! SGK-SSK ve Bağ-kur emeklileri faizsiz ihtiyaç kredisi!

EMEKLİYE FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKA VAR MI?

Uzun bir aradan sonra emekliye faizsiz kredi verilmesi ile ilgili rastgele bir açıklama yapılmadı. Emekliye faizsiz kredi kampanyası daha evvelce hükumet yetkilileri arasında konuşulmuş ve vaat olarak söylenmişti. Beklenti amacıylae giren emeklilere maalesef faizsiz kredi haberi gelmedi. Yapılan bildirimde emekliye 3 maaş avans ve 10 maaş da faizsiz avans kredi verileceği söylenmişti. Milyonlarca memur ve işçi emeklisi hükümet yetkililerinin verdiği bu sözün yerine getirileceğini beklerken, yetkililerden rastgele bir açıklama gelmedi.