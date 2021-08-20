Emekliye kredi, faizsiz imkanlarla! Emekliye kredi müjdesi! SGK-SSK ve Bağ-kur emeklileri faizsiz ihtiyaç kredisi!
Emekliye kredi, faizsiz kredi veren bankalar var mı inceleyen emekliler, emekliye faizsiz kredi müjdesi var mı diye de araştırıyor. Ziraat Bankası ile Halkbankası maaş ödemelerini yaptığı emeklilere ideal faiz oranları ile gereksinim kredisi vermeye başladı. Artısı kredi paketi ile emeklilere konut kredisi kampanyası da yayınlayan bankalar ilaveten dijital kredi ürünü ile bankaya gitmeden kredi alma olanağı sağladı. Bankalar emekliler amacıyla ideal faizli mini gereksinim kredisi kampanyalarını yalnızca kendi müşterileri amacıyla yapıyor. Peki SGK-SSK ve Bağ-kur emeklileri amacıyla ideal faizli gereksinim kredisi veren bankalar hangileri?
SGK-SSK ve Bağ-kur emeklileri amacıyla faizsiz kredi olanağı tanıyan bankalar, emeklilerin en çok araştırdığı husus oldu. İhtiyaç kredisi çekmek isteyen ve sıfır faizle kredi inceleyen emekliler faizsiz kredi müjdesi bekliyor. Ziraat Bankası ile Halkbank emekli maaş ödemelerini yaptığı emeklilere özel kampanyalar sunuyor. SGK-SSK ve Bağ-kur emeklilerine kredi veren Ziraat Bankası ile Halkbank çok ideal faiz oranları ile emeklilere kredi veriyor.
EMEKLİYE FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKA VAR MI?
Uzun bir aradan sonra emekliye faizsiz kredi verilmesi ile ilgili rastgele bir açıklama yapılmadı. Emekliye faizsiz kredi kampanyası daha evvelce hükumet yetkilileri arasında konuşulmuş ve vaat olarak söylenmişti. Beklenti amacıylae giren emeklilere maalesef faizsiz kredi haberi gelmedi. Yapılan bildirimde emekliye 3 maaş avans ve 10 maaş da faizsiz avans kredi verileceği söylenmişti. Milyonlarca memur ve işçi emeklisi hükümet yetkililerinin verdiği bu sözün yerine getirileceğini beklerken, yetkililerden rastgele bir açıklama gelmedi.
Ziraat Bankası ve Halkbank maaş ödemelerini kendi bankalarından alan emekliler amacıyla özel gereksinim kredisi kampanyaları veriyor. Emekliye faizsiz kredi kampanyası var mı ya da ideal faizli kredi veriliyor mu araştıranlar amacıyla iki bankadan müjde geldi.
Ziraat Bankası emeklilere ideal faizli gereksinim kredisi kampanyası vermek amacıyla emekli maaşlarını bir vakit bankadan alınmasını talep ediyor ve taahhüt ile bunu belgelemek istiyor.
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