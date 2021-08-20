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Haberler Ekonomi BİM'de gençlere özel geniş ürün yelpazesi! BİM 20 Ağustos aktüel kataloğuyla indirimden indirime koşan avantajlar!

BİM'de gençlere özel geniş ürün yelpazesi! BİM 20 Ağustos aktüel kataloğuyla indirimden indirime koşan avantajlar!

BİM 20 Ağustos aktüel kataloğuyla indirimli olarak pek çok ürün satışa sunulurken listenin genelinde okul için gerekli ihtiyaçların ağırlıkta olduğu görüldü. BİM'de bugünden itibaren Ofis Sandalyesi, Katlanır Metal Çalışma Masası, Studi A4 30 Yaprak Müzik Defteri, Studi PP Kapak A4 72 Yaprak Spiralli Defter, Studi Karton Kapak 160 Yaprak Spiralli Defter, North Pacific Krinkıl Okul Çantası, Taşlı Ponponlu İlkokul Çantası, Casio Bilimsel Hesap Makinesi, Faber Castell 2'li Tahta Kalemi, 10'lu Mercanlı Kurşun Kalem, Figürlü Kalemtıraşlı Silgi, Versatil Kalem Silgi Uç Seti ürünleri raflarda yer aldı.

20.08.2021 10:26 - Son Güncelleme: 20.08.2021 10:26
BİM’de gençlere özel geniş ürün yelpazesi! BİM 20 Ağustos aktüel kataloğuyla indirimden indirime koşan avantajlar!

BİM'de gençlere özel geniş ürün yelpazesi! BİM 20 Ağustos aktüel kataloğuyla indirimden indirime koşan avantajlar dikkat çekecek. Okula özel ürünlerin yer aldığı kataloğda Studi Çini Desenli Stick Yapıştırıcı, Studi 40'lı Renkli Ataş, Peluş Pullu Ponponlu Kalemlik, Ofis Sandalyesi, Katlanır Metal Çalışma Masası, Studi A4 30 Yaprak Müzik Defteri, Studi PP Kapak A4 72 Yaprak Spiralli Defter, Figürlü Kalemtıraşlı Silgi ve 12'li Üçgen Jumbo Kuru Boya Kalemi ürünleri dikkat çekecek. İşte BİM 20 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri

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BİM’de gençlere özel geniş ürün yelpazesi! BİM 20 Ağustos aktüel kataloğuyla indirimden indirime koşan avantajlar!

Ofis Sandalyesi
• 360 derece dönebilir tekerlek

BİM’de gençlere özel geniş ürün yelpazesi! BİM 20 Ağustos aktüel kataloğuyla indirimden indirime koşan avantajlar!

Studi
Not Defteri
• Farklı kapak desenleri
• 60 gr

BİM’de gençlere özel geniş ürün yelpazesi! BİM 20 Ağustos aktüel kataloğuyla indirimden indirime koşan avantajlar!

Studi
PP Kapak A5 60 Yaprak Dikişli Defter
• Farklı kapak desenleri
• 70 gr

BİM’de gençlere özel geniş ürün yelpazesi! BİM 20 Ağustos aktüel kataloğuyla indirimden indirime koşan avantajlar!

Studi
25 Yaprak Spiralli Resim Defteri 25x35 cm
• 120 gr

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