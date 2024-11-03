EMEKLİYE KASIM PROMOSYONU! Ödeme yarışı başladı: En yüksek promosyon hangi bankada? İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi...

Kasım ayında emekli maaşlarını taşıyan vatandaşlar için bankaların sunduğu promosyon teklifleri dikkat çekiyor. Kamu ve özel bankalar, SGK emeklileri için farklı promosyon miktarlarıyla yarışa girdi. İşte öne çıkan bazı banka kampanyaları...

Halkbank Halkbank, maaşını 3 yıl boyunca banka üzerinden almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL'ye kadar promosyon sağlıyor. Promosyon miktarı maaş aralıklarına göre belirleniyor: 10.000 - 14.999,99 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL

15.000 - 19.999,99 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL