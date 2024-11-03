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EMEKLİYE KASIM PROMOSYONU! Ödeme yarışı başladı: En yüksek promosyon hangi bankada? İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi...

Kasım ayının gelmesiyle birlikte emekli maaşlarını taşıma heyecanı da artmış durumda. Milyonlarca emekli bankalar arasındaki rekabetten yararlanarak en yüksek promosyonu almak için araştırmalarını sürdürüyor. Son dönemlerde bankaların sunduğu emekli promosyon tutarları dikkat çekici şekilde yükseldi. Peki, en yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte ödeme listesine dair detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 10:41 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 10:41
EMEKLİYE KASIM PROMOSYONU! Ödeme yarışı başladı: En yüksek promosyon hangi bankada? İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi...

Kasım ayında emekli maaşlarını taşıyan vatandaşlar için bankaların sunduğu promosyon teklifleri dikkat çekiyor. Kamu ve özel bankalar, SGK emeklileri için farklı promosyon miktarlarıyla yarışa girdi. İşte öne çıkan bazı banka kampanyaları...

EMEKLİYE KASIM PROMOSYONU! Ödeme yarışı başladı: En yüksek promosyon hangi bankada? İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi...

Halkbank

Halkbank, maaşını 3 yıl boyunca banka üzerinden almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL'ye kadar promosyon sağlıyor. Promosyon miktarı maaş aralıklarına göre belirleniyor:

10.000 - 14.999,99 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL
15.000 - 19.999,99 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL

EMEKLİYE KASIM PROMOSYONU! Ödeme yarışı başladı: En yüksek promosyon hangi bankada? İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi...

VakıfBank

VakıfBank, maaşını bankaya taşıyan emeklilere 24.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Maaş aralıklarına göre ödemeler şu şekilde:

10.000 TL'ye kadar olan maaşlar için: 5.000 TL
10.000 - 15.000 TL arası maaşlar için: 8.000 TL

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