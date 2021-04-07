Emekliye intibak zammı, ikramiye, 3 maaş avans, ek gelir yolda: 10 farklı talep... Emekli maaş zammı son dakika açıklaması!
Emekli maaş zammı son dakika açıklaması! 2021 senesinin ilk ayı içerisinde emekli vatandaşların ücretlerine gelen zamların ardından dini bayramlardan evvel verilecek emekli ikramiye ödemeleri ile rahat bir soluk alacaklar. Bunlara ek olarak verilen promosyon ödemeleri 2021 senesinde emekli vatandaşların rahat etmelerine imkân sunuyor. Emekli kişilerin kazançlarını çok yakınan ilgilendiren ve refah rakamlarının çok yüksek hale gelmesine tesir edecek 10 arz dikkatleri çekti. Emeklilerin kazançları için yapılan talepler arasında bir yandan ücretsiz toplu taşıma fırsatları gelirken, ikramiye zamları, ek gelirleri aile yardımları ve intibak zamları gibi her şey dikkati çekiyor. Emeklilerin yüzlerini güldürecek gelişmeler gelmeye devam ediyor.
2021 yılının ilk ayı içerisinde emekli vatandaşların maaşlarına gelen zamların ardından dini bayramlardan önce verilecek emekli ikramiye ödemeleri ile rahat bir nefes alacaklar. Emeklilerin sevinmesine yardımcı olacak 10 talep masada yer alırken ek gelirden ikramiye zamları, ek gelirleri aile yardımları ve intibak gibi birçok şey dikkatleri çekecek. Bu sayede maaşlarda yeni bir artış meydana gelecek. Bir yandan da aylık olarak ödenmeye devam eden ikramiyelerde bir artış olacak mı olmayacak mı en merak edilen konulardan bir tanesi oluyor.