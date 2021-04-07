Emekliye intibak zammı, ikramiye, 3 maaş avans, ek gelir yolda: 10 farklı talep... Emekli maaş zammı son dakika açıklaması!

2021 yılının ilk ayı içerisinde emekli vatandaşların maaşlarına gelen zamların ardından dini bayramlardan önce verilecek emekli ikramiye ödemeleri ile rahat bir nefes alacaklar. Emeklilerin sevinmesine yardımcı olacak 10 talep masada yer alırken ek gelirden ikramiye zamları, ek gelirleri aile yardımları ve intibak gibi birçok şey dikkatleri çekecek. Bu sayede maaşlarda yeni bir artış meydana gelecek. Bir yandan da aylık olarak ödenmeye devam eden ikramiyelerde bir artış olacak mı olmayacak mı en merak edilen konulardan bir tanesi oluyor.