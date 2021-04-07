Bu fiyatlar tüm dengeleri alt üst eder! Altın fiyatları tepetaklak oldu! Ender yaşanan olay! Altın alacaklar dikkat aldı aldı, alamadı…
Ender yaşanan olay! Altın alacaklar dikkat aldı aldı, alamadı… Küresel piyasalarda altın maliyetindeki çalkantılı seyir devam ederken, yerli altın yatırımcıları da büyük bir kafa karmaşıklığı yaşıyor. Gram altın maliyeti dolar-tl kurundaki yükselişle beraber çoğalış gösterirken bir yandan da ons altın maliyetindeki düşüşlerden etkileniyor. Emtia piyasası uzmanları, gram ve çeyrek altın alacak bireylere şimdiden altın satın almaları mevzusunda ehemmiyetli önerilerde bulunuyor. Özellikle yaz aylarından itibaren yıl sonuna kadar altın fiyatında büyük bir yükseliş yaşanacağı bekleniyor. Altın piyasasında haftanın açılış gününde güncel altın fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.
Küresel altın piyasalarında hareketlenme sürüyor. Yerli yatırımcılar endişeye kapıldı. Peki, uzman altın yorumları ve tahminleri nasıl? Altın yatırımı olanlar sabahın ilk dakikalarıyla birlikte altın fiyatları hakkında sorgulatmalar yapmaya başladı. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,77 azalışla 449,70 liradan tamamlamıştı. Küresel piyasalarda ABD ekonomisinde hızlı toparlanmaya yönelik iyimserliği artmasının da etkisiyle ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesi ve doların güçlenmesiyle altın fiyatları da geriledi.
Altın yatırımcıları uzun bir süredir altın alıp satmak arasında gidip geliyor. Dolar-tl kurundaki ani yükselişlerin ardından 460 liraya kadar tırmanan gram altın fiyatı bir miktar geri çekilme yaşamıştı. Küresel piyasalarda ons altın fiyatındaki hareketlilik gram altın yatırımcısı tarafından da yakından takip ediliyor.
Geçen haftalarda ons altın fiyatında yaşanan düşüş sadece birkaç günde toparlanmış ve ons altın fiyatı uçuşa geçmişti. Gram altın fiyatı ise uzun süredir 450 liranın üzerinde kalmaya devam ediyor. Değerli maden piyasası uzmanları ise altın fiyatının bu seviyenin altına pek düşmeyeceğini belirterek yatırım yapmak isteyenlere altın almak için doğru zamanlarda olduklarını söylüyor.