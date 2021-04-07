Bu fiyatlar tüm dengeleri alt üst eder! Altın fiyatları tepetaklak oldu! Ender yaşanan olay! Altın alacaklar dikkat aldı aldı, alamadı…

Geçen haftalarda ons altın fiyatında yaşanan düşüş sadece birkaç günde toparlanmış ve ons altın fiyatı uçuşa geçmişti. Gram altın fiyatı ise uzun süredir 450 liranın üzerinde kalmaya devam ediyor. Değerli maden piyasası uzmanları ise altın fiyatının bu seviyenin altına pek düşmeyeceğini belirterek yatırım yapmak isteyenlere altın almak için doğru zamanlarda olduklarını söylüyor.