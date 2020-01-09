Emekliye intibak ve seyyanen zam ne kadar olacak? 9 Ocak emekli maaşı son dakika seyyanen zam oranı açıklaması!

Emekliye intibak ve seyyanen zam ne kadar olacak? 9 Ocak emekli maaşı son dakika seyyanen zam oranı açıklaması! Emekliler maaşlarına gelen zamların ardından seyyanen zam ve intibak zammı gelişmelerine odaklanmış durumda. TÜED'den seyyanen zam dışında 4 farklı talep geldi. İşte emekliye seyyanen zam ve intibak ile ilgili tüm detaylar... Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Ergün, "TÜFE hesaplamasında emeklilerin harcamalarının temsil yüzdesi düşük kalıyor. Bu durum emekli aylıklarının erimesine neden oluyor. Aylıklardaki kayıpların telafisi için emekliler olarak hükümetten seyyanen zam talep ediyoruz" dedi. Aynı zamanda 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için Anayasa Mahkemesi, Meclis'i adres gösterdi. 355 liraya varan intibak zammı, yasa çıkarılarak yapılabilecek. Detaylar takvim.com.tr'de.

09.01.2020 10:11 - Son Güncelleme: 09.01.2020 10:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





