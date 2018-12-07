3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da 3600 ek gösterge ile ilgili yapılan çalışmaların sürdüğünü aktardı. Albayrak ayrıca "3600 ek gösterge konusunda sağlık hizmetleri, emniyet ve öğretmenlerle ilgili bir değerlendirme yapıyoruz, tartışıyoruz. Ama bir bakıyorsunuz, tüm kamu personeli taleple geliyor. Bu olmaz, yapamayız. Cumhurbaşkanımızın vereceği talimata göre karar vereceğiz" diye konuştu.