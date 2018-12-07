3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?
Milyonlarca memur ve memur emeklisi 3600 ek göstergeden gelecek habere kilitlenmiş durumda. Memurlar için yapılacak olan ek gösterge düzenlemesinin 2019 yılı başında Meclis'e gelmesi beklenirken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi. Albayrak ek gösterge için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Peki 3600 ek gösterge düzenlemesi ne zaman yapılacak? 3600 ek göstergeden kimler yararlanabilecek? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? İşte detaylar...
BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da 3600 ek gösterge ile ilgili yapılan çalışmaların sürdüğünü aktardı. Albayrak ayrıca "3600 ek gösterge konusunda sağlık hizmetleri, emniyet ve öğretmenlerle ilgili bir değerlendirme yapıyoruz, tartışıyoruz. Ama bir bakıyorsunuz, tüm kamu personeli taleple geliyor. Bu olmaz, yapamayız. Cumhurbaşkanımızın vereceği talimata göre karar vereceğiz" diye konuştu.
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul daha önce yaptığı açıklamada "Yılın son toplantısında en önemli gündem maddemiz 3600 ek gösterge olacak çünkü kamuoyu seçim döneminde gündeme getirilen bu vaadin geniş bir çerçevede bir an evvel karşılık bulmasını bekliyor." demişti.