3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

Milyonlarca memur ve memur emeklisi 3600 ek göstergeden gelecek habere kilitlenmiş durumda. Memurlar için yapılacak olan ek gösterge düzenlemesinin 2019 yılı başında Meclis'e gelmesi beklenirken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi. Albayrak ek gösterge için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Peki 3600 ek gösterge düzenlemesi ne zaman yapılacak? 3600 ek göstergeden kimler yararlanabilecek? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? İşte detaylar...

7 Aralık 2018 Cuma, 14:00:09 Güncelleme: 14:22:49
3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Ek gösterge düzenlemesinden kimler yararlanacak?

Kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 3 milyon memuru yakından ilgilendiren ek gösterge sisteminde yeni dönem için geri sayım başladı. Hükümet kaynakları 3600 ek göstergeyle ilgili yürüttüldüğünü açıklarken, milyonlarca çalışanın gözü Meclis'e sunulacak kanun teklifinin içeriğine çevrildi.

3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Ek gösterge düzenlemesinden kimler yararlanacak?

BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da 3600 ek gösterge ile ilgili yapılan çalışmaların sürdüğünü aktardı. Albayrak ayrıca "3600 ek gösterge konusunda sağlık hizmetleri, emniyet ve öğretmenlerle ilgili bir değerlendirme yapıyoruz, tartışıyoruz. Ama bir bakıyorsunuz, tüm kamu personeli taleple geliyor. Bu olmaz, yapamayız. Cumhurbaşkanımızın vereceği talimata göre karar vereceğiz" diye konuştu.

3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Ek gösterge düzenlemesinden kimler yararlanacak?

3600 EK GÖSTERGE NEDEN ÖNEMLİ
Ek gösterge cetvelinin yenilenmesiyle hem maaşlar hem de emekli ikramiyesi artacak. Zor koşullarda çalışan personele daha yüksek ücretler verilebilecek. Kamu çalışanlarıyla birlikte emekli olanlar ve idarecilerin de düzenlemeden yararlanması bekleniyor.

3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Ek gösterge düzenlemesinden kimler yararlanacak?

KPDK'DA GÜNDEM EK GÖSTERGE
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), 3600 ek gösterge başta olmak üzere toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme getirilen ve çözümü daha sonraya bırakılan konuları ele almak amacıyla toplantı yapacak.

3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Ek gösterge düzenlemesinden kimler yararlanacak?

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul daha önce yaptığı açıklamada "Yılın son toplantısında en önemli gündem maddemiz 3600 ek gösterge olacak çünkü kamuoyu seçim döneminde gündeme getirilen bu vaadin geniş bir çerçevede bir an evvel karşılık bulmasını bekliyor." demişti.

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