Emekliye intibak, 3 maaş avans, toplu sözleşme zammı müjdesi! 2022 emekli maaş zam tablosu! SSK, Bağkur, memur emeklisi...
2022 emekli maaş zam tablosu! Ocak 2022 SSK, Bağkur, memur emeklisi maaş zammı kaç TL? Emekliye intibak, 3 maaş avans, toplu sözleşme zammı... 2022 yılına son 1 ay kala emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı gündemden düşmüyor. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam ne kadar oldu? Sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başalandı. Milyonlarca SSK emeklisi açıklanacak rakamlara odaklandı. 2021 yılının ikinci yarısını gösteren 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emekli zam seviyesi amacıyla belirleyici etken olacak. Peki, Ocak 2022 emekli zammı ne kadar olacak? İşte 2022 Ocak ayı SSK emekli zam tablosu!
SSK, Bağkur, memur emeklisi yıl sonunun gelmesiyle birlikte zamlı maaşlar merak edilmeye başlandı. 2022 yılına ramak kala SSK ve Bağkur emeklileri için yeni zam oranları netleşmeye başladı. 6 aylık enflasyon hesaplamalarına göre 2022 senesinin ilk 6 ayı için emeklilere 9.17 oranında zam yapılacak. Memura ocakta yüzde 5 toplu sözleşme zammı da var. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca kişi, 2022 en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak? Sorularının yanıtını merak ediyor. Son olarak '2 bin lira formülü' ortaya atılırken; Türkiye Emekliler Derneği de (TÜED) 'Asgari ücrete eşitlensin' açıklamasıdna bulundu. İşte 2022 emekli maaşı hakkında son gelişmeler!
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 9.17, memurlar ve memur emeklilerinin maaşları ile sosyal yardımlarda yüzde 11.17 civarında olacak. Böylece en düşük emekli aylığı 1.775 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisi aylığı ise artış yüzde 11.17 çıkarsa 3 bin 641 liraya ulaşacak.
2022 SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 4 aylık enflasyon zammı yüzde 6.72 kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Ancak enflasyon bu tahmini aşarsa zam oranı da yükselecek.