Emekliye ikramiye zammı | 2020'de emekli bayram ikramiyesine zam var mı, ne kadar?
Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye alan emekliler, 2 yılda toplam 4 bin lirayı cebine koydu. Emeklilerin bayram ikramiyesine enflasyon zammı gündemde. Peki enflasyon tahminine göre bayram ikramiyelerine zam gelirse yeni bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
30.10.2019 07:58
- Son Güncelleme: 30.10.2019 07:58
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