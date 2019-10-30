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Emekliye ikramiye zammı | 2020'de emekli bayram ikramiyesine zam var mı, ne kadar?

Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye alan emekliler, 2 yılda toplam 4 bin lirayı cebine koydu. Emeklilerin bayram ikramiyesine enflasyon zammı gündemde. Peki enflasyon tahminine göre bayram ikramiyelerine zam gelirse yeni bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

30.10.2019 07:58 - Son Güncelleme: 30.10.2019 07:58
Emekliye ikramiye zammı | 2020'de emekli bayram ikramiyesine zam var mı, ne kadar?

Bayram ikramiyesi, emekliler için ek gelir yarattı.

Emekliye ikramiye zammı | 2020'de emekli bayram ikramiyesine zam var mı, ne kadar?

Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye alan emekliler, 2 yılda toplam 4 bin lirayı cebine koydu.

Emekliye ikramiye zammı | 2020'de emekli bayram ikramiyesine zam var mı, ne kadar?

Emekliler, yeni yılda ise yeni tutar bekliyor.

Emekliye ikramiye zammı | 2020'de emekli bayram ikramiyesine zam var mı, ne kadar?

İkramiye artışının bir kurala bağlanmasını isteyen emekliler, enflasyon güncellemesi beklentisi taşıyor.

Emekliye ikramiye zammı | 2020'de emekli bayram ikramiyesine zam var mı, ne kadar?

Bu talep hayata geçerse; emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine her yıl bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılabilecek.

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