Altın fiyatları son dakika düşüşte! 30 Ekim 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Pazartesi günü piyasalar öğlene kadar açıktı. İstanbul Kapalıçarşı'da pazartesi günü öğl saatlerinde 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.854,00 lira işlem görmüştü. Güncel altın fiyatları yatırımcıların gündeminde. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 30 Ekim canlı altın fiyatları...