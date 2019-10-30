Altın fiyatları son dakika düşüşte! 30 Ekim 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları son dakika... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kapalı olan piyasalar bugün işlemlere başlayacak. Yatırımcılar 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından altın fiyatlarındaki son durumu araştırmaya başladı. Pazartesi günü öğle saatlerinde gram altın 278,40 liradan kapanmıştı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 30 Ekim canlı altın fiyatları...
30.10.2019 07:33
- Son Güncelleme: 30.10.2019 07:33
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Pazartesi günü piyasalar öğlene kadar açıktı. İstanbul Kapalıçarşı'da pazartesi günü öğl saatlerinde 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.854,00 lira işlem görmüştü. Güncel altın fiyatları yatırımcıların gündeminde. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 30 Ekim canlı altın fiyatları...
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