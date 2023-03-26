RAMAZAN İMSAKİYE
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Emekliye ikramiye rehberi! Zamlı ikramiyeler nasıl ödenecek? Hangi EYT’liler yararlanacak? Dul ve yetimler kaç lira alacak?

İlki Nisan'da ödenecek bayram ikramiyesi 2 bin liraya yükseltilirken, dul ve yetimlere, iş göremezlik ödeneği alanlara yapılacak ödeme de artacak. EYT'liler ise başvuru tarihini kaçırmazsa yararlanacak.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
26.03.2023 06:57 - Son Güncelleme: 26.03.2023 06:57
Emekliye ikramiye rehberi! Zamlı ikramiyeler nasıl ödenecek? Hangi EYT’liler yararlanacak? Dul ve yetimler kaç lira alacak?

Emekliler Nisan ayında taban maaş artışıyla birlikte yeni ikramiye artışlarını da görecek.

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Emekliye ikramiye rehberi! Zamlı ikramiyeler nasıl ödenecek? Hangi EYT’liler yararlanacak? Dul ve yetimler kaç lira alacak?

Yeni düzenlemeyle birlikte emekliler yaklaşan Ramazan Bayramı ikramiyesini zamlı olarak almaya hazırlanıyor.

Emekliye ikramiye rehberi! Zamlı ikramiyeler nasıl ödenecek? Hangi EYT’liler yararlanacak? Dul ve yetimler kaç lira alacak?

Meclis'e sunulan ve önümüzdeki hafta yasalaşması beklenen düzenleme kapsamında yılda 2 kez ödenen ikramiyenin tutarı bin 100 liradan 2 bin liraya yükseltiliyor.

Emekliye ikramiye rehberi! Zamlı ikramiyeler nasıl ödenecek? Hangi EYT’liler yararlanacak? Dul ve yetimler kaç lira alacak?

Aynı düzenlemeyle emeklilerin en düşük maaşı da 7.500 TL olarak belirlenecek. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetimlere, iş göremezlik ödeneği alanlara yapılan ödeme de artıyor.

Emekliye ikramiye rehberi! Zamlı ikramiyeler nasıl ödenecek? Hangi EYT’liler yararlanacak? Dul ve yetimler kaç lira alacak?

EYT düzenlemesinden yararlananlar da ikramiye kapsamında bulunuyor.

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