Emekliye ikramiye rehberi! Zamlı ikramiyeler nasıl ödenecek? Hangi EYT’liler yararlanacak? Dul ve yetimler kaç lira alacak?
İlki Nisan'da ödenecek bayram ikramiyesi 2 bin liraya yükseltilirken, dul ve yetimlere, iş göremezlik ödeneği alanlara yapılacak ödeme de artacak. EYT'liler ise başvuru tarihini kaçırmazsa yararlanacak.
26.03.2023 06:57 - Son Güncelleme: 26.03.2023 06:57
Yeni düzenlemeyle birlikte emekliler yaklaşan Ramazan Bayramı ikramiyesini zamlı olarak almaya hazırlanıyor.
Aynı düzenlemeyle emeklilerin en düşük maaşı da 7.500 TL olarak belirlenecek. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetimlere, iş göremezlik ödeneği alanlara yapılan ödeme de artıyor.