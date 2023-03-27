Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, İcra Dairesi Başkanlığı... Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı branş dağılımı, kontenjanlar ve şartlar!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı. 18 bin 305 personel alımı yapılacak. Buna göre başvuru sonuçlarının açıklanmasının akabinde Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 kişi istihdam edilecek. Peki Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı branş dağılımı, kontenjanlar ve şartlar açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır?
Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alacak. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyenler 18 bin 305 personelımını duyar duymaz araştırmalara koyuldu. Bu noktada branş dağılımı, kontenjanlar, başvuru şartları ve başvuru tarihi gündeme geldi. Peki Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı branş dağılımı, kontenjanlar ve şartlar açıklandı mı? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, alımların Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılacağını belirtti. İşte detaylar...
Son dakika... Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı branş dağılımı, kontenjanlar ve şartlar henüz açıklanmadı. Bekir Bozdağ, yakın zamanda alınacak personelin mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartlarının Bakanlıkça ilan edileceğini söyledi.
Gelişmeler oldukça haberimizde eklenecektir.
Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,