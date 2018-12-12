Emekliye ikramiye müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi 2019'da ne kadar olacak?

Emekliler 2018 yılından itibaren Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce olmak üzere yılda iki kez bayram ikramiyesi almaya hak kazandı. Ancak özel emekli sandıklarından emekli olan yaklaşık 300 bin kişi bu kapsamın dışında bırakıldı. 2019 yılı öncesinde bu emeklilerin de kapsama dahil edilmesi gündeme geldi. Eğer düzenleme yapılırsa ikramiyenin Hazine tarafından mı yoksa sandıklar tarafından mı ödeneceği ise tartışma konusu oldu. Ayrıca emekli ikramiyesinin 2019 yılında artması da gündemde. İşte emekli ikramiyesi ile ilgili son gelişmeler...

12 Aralık 2018 Çarşamba, 10:47:37 Güncelleme: 10:58:17
Emekliye ikramiye müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi 2019'da ne kadar olacak?
Emekliye ikramiye müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi 2019da ne kadar olacak?

Emekliye iki bayramda biner lira ikramiye verilirken, bu haktan yararlanamayan yaklaşık 300 bini aşkın emekli bulunuyor. Ödeme yapılmadığında emeklilerin aylık 166 lira kayba uğrayacağı belirtilirken, özel emekli sandıklarını yıllık 300 milyon liralık ek yük korkusu sardı.

Emekliye ikramiye müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi 2019'da ne kadar olacak?
Emekliye ikramiye müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi 2019da ne kadar olacak?

SADECE SSK'LILAR
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dışında 10 banka, 6 sigorta şirketiyle TOBB ve ona bağlı odaların çalışanlarının dahil olduğu 17 emekli sandığı bulunuyor. Bu sandıklardan 300 bini aşkın emekli aylık alıyor.

Emekliye ikramiye müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi 2019'da ne kadar olacak?
Emekliye ikramiye müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi 2019da ne kadar olacak?

Yasayla kalıcı hale getirilen yıllık 2 bin liralık bayram ikramiyesi sadece SGK'dan aylık alan yaklaşık 12 milyon emekliyi kapsıyor. Yasaya göre çalışırken SGK'ya prim ödeyerek emekliliğe hak kazanan bu emeklilerin ikramiyeleri Hazine'den ödeniyor.

Emekliye ikramiye müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi 2019'da ne kadar olacak?
Emekliye ikramiye müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi 2019da ne kadar olacak?

ADALETSİZLİK OLDU
SGK dışındaki özel sandıklara prim ödeyerek emekli olan 300 bin kişi ise yasa kapsamına girmediği için bayram ikramiyesinden yararlanamıyor. Bu emekliler çalışırken primlerini özel sandıklara ödediği için maaşlarını SGK'dan değil, kendi özel sandıklarından alıyorlar.

Emekliye ikramiye müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi 2019'da ne kadar olacak?
Emekliye ikramiye müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi 2019da ne kadar olacak?

Dolayısıyla bu emeklilere bayram ikramiyesi ödenip ödenmeyeceğine, SGK'nın değil sandık yönetimlerinin karar vermesi gerekiyor. Bayram ikramiyelerini alamayacak olan sandık emeklileri, bu durumun kendileri için büyük bir haksızlık olduğunu ve adaletsizliğe yol açtığını belirterek özel sandık emeklilerinin de kapsama alınmasını istiyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Emekli olan memur yeniden memurluğa dönebilir mi? DPB yanıtladı
Emekli olan memur yeniden memurluğa dönebilir mi? DPB yanıtladı