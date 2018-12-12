Emekliye ikramiye müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi 2019da ne kadar olacak?

Emekliye ikramiye müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi 2019'da ne kadar olacak?

Emekliler 2018 yılından itibaren Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce olmak üzere yılda iki kez bayram ikramiyesi almaya hak kazandı. Ancak özel emekli sandıklarından emekli olan yaklaşık 300 bin kişi bu kapsamın dışında bırakıldı. 2019 yılı öncesinde bu emeklilerin de kapsama dahil edilmesi gündeme geldi. Eğer düzenleme yapılırsa ikramiyenin Hazine tarafından mı yoksa sandıklar tarafından mı ödeneceği ise tartışma konusu oldu. Ayrıca emekli ikramiyesinin 2019 yılında artması da gündemde. İşte emekli ikramiyesi ile ilgili son gelişmeler...

12 Aralık 2018 Çarşamba, 10:47:37 Güncelleme: 10:58:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





