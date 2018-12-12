AYMden milyonlarca memuru ilgilendiren karar! Tazminat alabilirsiniz

Başvurular sonrasında idarece, 11 Ekim 2003'te geçici görevlendirme iptal edildi. Bu sırada, bazı davranışları nedeniyle memur hakkında amiri tarafından şikayette bulunuldu. Savunması alınan memur, devlet memuruna yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunduğu bildirilerek 6 Şubat 2006'da ikaz edildi, bir gün sonra ise tekrar Ambarlı Liman Başkanlığına görevlendirildi.