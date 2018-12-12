AYMden milyonlarca memuru ilgilendiren karar! Tazminat alabilirsiniz

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Anayasa Mahkemesi, annesinin sağlık sorunlarını gerekçe gösteren memurun başka yere yapılan görevlendirilmesinin sona erdirilmesi isteğinin reddine, aile hayatına saygı hakkının ihlali saydı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2001'de Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğünde çalışan memur, Ambarlı Liman Başkanlığına geçici olarak görevlendirildi.
Annesinin ağır hasta olmasını gerekçe göstererek geçici görevlendirmenin sona erdirilmesini isteyen memur, 13 Kasım 2001, 14 Mart 2003 ve 1 Ekim 2003 tarihlerinde başvuruda bulundu.
Başvurular sonrasında idarece, 11 Ekim 2003'te geçici görevlendirme iptal edildi. Bu sırada, bazı davranışları nedeniyle memur hakkında amiri tarafından şikayette bulunuldu. Savunması alınan memur, devlet memuruna yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunduğu bildirilerek 6 Şubat 2006'da ikaz edildi, bir gün sonra ise tekrar Ambarlı Liman Başkanlığına görevlendirildi.
Memur, söz konusu görevlendirmenin iptali istemiyle dava açtı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 2007'de verdiği kararla idari işlemi iptal etti. Memurun annesi ise 15 Aralık 2008'de yargılama sürdüğü sırada hayatını kaybetti.
İlk derece mahkemesinin kararı idare tarafından temyiz edildi. Danıştay 5. Dairesi mahkeme kararının bozulmasına hükmetti. Memurun, karar düzeltme talebi de reddedildi