Emekli olan memur yeniden memurluğa dönebilir mi? DPB yanıtladı

Fonların, belediyelerin il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, KİT'ler ve bunların bağlı ortaklıkları ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıkların kadrolarına ise açıktan atama yapılabileceği belirtildi. Emekli kamu görevlilerinin bu kuruluşlarda sözleşmeli olarak çalışabilecekleri de vurgulandı.