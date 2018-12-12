Emekli olan memur yeniden memurluğa dönebilir mi? DPB yanıtladı

Memur olarak görev yapıp emekliye ayrıldıktan sonra yeniden memurluğa dönüş yapabilmek mümkün mü? Bu soruya milyonlarca memur emeklisi yanıt arıyor. Özellikle genç yaşta emekli olan ya da emeklilik hayatından sıkılan memurların merak ettiği bu soruya yanıtı Devlet Personel Başkanlığı (DPB) verdi. 22 yıl memur olarak görev yaptıktan sonra yeniden memurluğa dönme talebi yapan bir kişinin başvurusu değerlendirildi. İşte memurların aklını kurcalayan o sorunun yanıtı...

12 Aralık 2018 Çarşamba, 08:28:02 Güncelleme: 08:36:44
Emekli olan memur yeniden memurluğa dönebilir mi? DPB yanıtladı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Emeklilerin yeniden hizmete alınması" başlıklı 93. maddesi, Emekli Sandığı Kanunu uyarınca emekli olanlardan, sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanların kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabileceklerini düzenliyor.

Emekli olan memur yeniden memurluğa dönebilir mi? DPB yanıtladı

2005 yılında çıkartılan 5335 sayılı kanun ise emekli kamu görevlilerinin yeniden kamuda çalışabilmesi konusunda sınırlamalar ve istisnaları düzenliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı tarafından atananlar veya görevlendirilenler, TBMM'ce yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile üniversite öğretim üyeliklerine atanlar hariç olmak üzere, emekli aylığı alanların genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan ataması yapılamıyor.

Emekli olan memur yeniden memurluğa dönebilir mi? DPB yanıtladı

Habertürk'ün haberine göre Devlet Personel Başkanlığı, 5335 sayılı kanun yorumlanırken, kanunun gerekçesinin de dikkate alınması gerektiğine dikkat çekti. Kanunun gerekçesinde, yeni mezun olan genç ve nitelikli kişilerin sayısının artmasına rağmen, kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımlarının oldukça kısıtlı olduğu, tercihini emeklilik yönünde yapmış ve emeklilik haklarını elde etmiş kişilerin tekrar kamuda istihdamının önlenmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Emekli olan memur yeniden memurluğa dönebilir mi? DPB yanıtladı

HANGİ KURUMLARA ATANABİLİR?
Yapılan değerlendirmeye göre, emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Ancak, söz konusu kamu kurumlarının sözleşmeli pozisyonlarında istihdama ilişkin kanunda bir kısıtlama bulunmadığı ifade edildi.

Emekli olan memur yeniden memurluğa dönebilir mi? DPB yanıtladı

Fonların, belediyelerin il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, KİT'ler ve bunların bağlı ortaklıkları ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıkların kadrolarına ise açıktan atama yapılabileceği belirtildi. Emekli kamu görevlilerinin bu kuruluşlarda sözleşmeli olarak çalışabilecekleri de vurgulandı.

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