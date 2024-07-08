Emekliye ikinci zam hesabı çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya 1.200 TL ek ödeme taban maaşa eklenecek! 9.000, 10.000 TL altı kök aylığı olanlar...

1 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yüzde 24.73, memur emeklilerinin ise yüzde 19.31 oranında artış yansıyacağı daha önce açıklanmıştı. Şimdi ise emeklileri sevindirecek bir haber daha geldi: Her ay düzenli olarak ödenen ek ödeme tutarları da artacak. Yani Temmuz ayı itibariyle emekliler hem kök aylıklarına yapılan zammı hem de artırılmış ek ödemeleri almaya başlayacaklar.

2 YILLIK ZAM BELLİ OLDU: EMEKLİYE YÜZDE 86.16



Emeklilerin 2024'ün tamamında aldıkları zam Haziran enflasyonu ile belli oldu. Refah payı gibi ek artışlar olmasa bile emeklilerin bu yıl aldıkları artış % 86.16 çıktı.