Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri hızla devam ederken, hesaplı tablolar da büyük bir öneme sahip. Son olarak farklı meslek grupları için yapılan yeni zam tahminleri, önemli bir tabloyu ortaya koydu. Bu tablo, memurların ve emeklilerin merakla beklediği zam oranlarını gösteriyor.
Memura 29,700 TL, emekliye en düşük 13. 334 TL maaş hesabı yapıldı. Emekliye yeni gelişmeler bu sabah duyuruldu. Buna göre Toplu sözleşme görüşmelerinde 14 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti'nin ilk teklifini sunması planlanıyor. Memur konfederasyonlarının zam teklifleri ortaya çıktı. Bir konfederasyon 2024'te yüzde 70 ve 2025'te yüzde 40 olmak üzere toplam yüzde 110, diğeri de kümülatif 2024'te yüzde 100.2, 2025'te yüzde 58.4 zam teklifinde bulundu. 2024'ün Ocak ayı zam oranı ise bir konfederasyonun teklifine göre refah payı dahil yüzde 35, diğerine göre yüzde 40 + 10 seviyesinde bulunuyor. İşte detaylar...
2. TOPLANTI YARIN!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki ikinci toplantı yarın yapılacak. Toplantıda kamu işveren tarafının zam teklifi açıklanacak. Memur ve emeklilerin gelecek iki yılın zam oranlarını belirleyecek olan toplu sözleşme görüşmeleri hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.
Bakan Işıkhan, "Müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağına inanıyorum. Bugüne kadar milletimizin taleplerini geri çevirmedik. " ifadelerini kullandı. Bakan Işıkhan, ayrıca görüşmelerin sonuçlanmasına dair ümit verici bir tarih belirtti.