1

Memura 29,700 TL, emekliye en düşük 13. 334 TL maaş hesabı yapıldı. Emekliye yeni gelişmeler bu sabah duyuruldu. Buna göre Toplu sözleşme görüşmelerinde 14 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti'nin ilk teklifini sunması planlanıyor. Memur konfederasyonlarının zam teklifleri ortaya çıktı. Bir konfederasyon 2024'te yüzde 70 ve 2025'te yüzde 40 olmak üzere toplam yüzde 110, diğeri de kümülatif 2024'te yüzde 100.2, 2025'te yüzde 58.4 zam teklifinde bulundu. 2024'ün Ocak ayı zam oranı ise bir konfederasyonun teklifine göre refah payı dahil yüzde 35, diğerine göre yüzde 40 + 10 seviyesinde bulunuyor. İşte detaylar...