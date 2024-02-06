Emekliye farklı kazanç: 11.68 puanlık refah payı bugün ve yarın hesapta! SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve memurları neler bekliyor?

1 Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli için yeni yıl yeni maaşlarla başladı. Zam oranları SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilen refah payıyla eşitlenirken, en düşük emekli aylığı ödemesi 10 bin liraya yükseltildi.

2 Memurlar ve memur emeklileri zamlarını cebine koyarken, SSK emeklilerine bugün, Bağ-Kur emeklilerine yarın fark ödemesi yapılacak. Memurlar ve emekliler bir zammı da Temmuz ayında alırken, bunun için ilk oran dün geldi. İşte ek zam farkı ve Temmuz artışına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...