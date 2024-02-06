Emekliye farklı kazanç: 11.68 puanlık refah payı bugün ve yarın hesapta! SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve memurları neler bekliyor?

SSK emeklilerine bugün, Bağ-Kur'lulara yarın ek zam farkları yatırılırken, tüm emeklilere bir artış da Temmuz'da yapılacak. Üstelik ilk ipucu da geldi...
Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli için yeni yıl yeni maaşlarla başladı. Zam oranları SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilen refah payıyla eşitlenirken, en düşük emekli aylığı ödemesi 10 bin liraya yükseltildi.
Memurlar ve memur emeklileri zamlarını cebine koyarken, SSK emeklilerine bugün, Bağ-Kur emeklilerine yarın fark ödemesi yapılacak. Memurlar ve emekliler bir zammı da Temmuz ayında alırken, bunun için ilk oran dün geldi. İşte ek zam farkı ve Temmuz artışına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...
NE KADAR ZAM FARKI ALACAĞIM? BU AY HESABIMA NE YATACAK?
Geçen ay kök aylıklara yüzde 37.57 zam yansıtıldı, yüzde 4 (7 bin 135 liranın altı aylıklarda yüzde 5) ek ödeme eklendi. Kök aylıkları ve ek ödemeleri toplamı 7 bin 500 liradan az çıkanlara 7 bin 500 lira yatırıldı. Şimdi Aralık ayı kök aylıkları yüzde 49.25 artışla yeniden hesaplanıp, yüzde 4-5 ek ödeme ilave edildi.