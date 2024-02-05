SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE EK ZAM FARKI YARIN HESAPLARDA! Kim ne kadar alacak? Ek zamlı aylıklar nereden görülebilecek? Kalem kalem hesapladık

SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! 11.68 puanlık refah payı ve 10 bin lira taban aylığa göre hesaplanan ek zam farkları yarın ödenmeye başlıyor. Peki kime, ne kadar yatırılacak? Yeni aylıklar nasıl görülebilecek? İşte detayları...