SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE EK ZAM FARKI YARIN HESAPLARDA! Kim ne kadar alacak? Ek zamlı aylıklar nereden görülebilecek? Kalem kalem hesapladık

SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! 11.68 puanlık refah payı ve 10 bin lira taban aylığa göre hesaplanan ek zam farkları yarın ödenmeye başlıyor. Peki kime, ne kadar yatırılacak? Yeni aylıklar nasıl görülebilecek? İşte detayları...
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü ek zam farkında. Ocak ayı zam oranı 11.68 puanlık refah payıyla yüzde 37.57'den yüzde 49.25'e yükselen, taban aylık ödemesi de 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılan emeklilere, ek zamlarla oluşan bu farklar yarın ödenmeye başlıyor. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanır yayımlanmaz zam farkı takvimini duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ödemelere yarın başlıyor.
NE YATIRILACAK?
İlk ödemeler SSK emeklilerine yapılacak. SSK emeklileri 6 Şubat'ta yani yarın ödemelerini alacak. Bağ-Kur emeklileri de Çarşamba günü yani 7 Şubat'ta ek zam farklarını hesaplarında görecek.
Emekliler Ocak ayında aylıklarını yüzde 37.57 artış ve 7 bin 500 lira taban aylık ödemesi üzerinden almıştı. Şimdi yüzde 49.25'lik artış ve 10 bin lira taban aylık ödemesi üzerinden hesaplama yapıldı. Hesaplanan tutar ile Ocak ayında yatırılan tutar çıkarılacak. Ortaya çıkan rakam emeklilerin hesaplarına yatırılacak.