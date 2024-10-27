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Bakanlık düğmeye bastı: Fahiş kiraya ilan freni! İşte 10 soruda yeni dönem...

Yetkisi olmayan kişilerin kiralık ve satılık ilan vermesi mümkün olmayacak. Böylece isteyen istediği gibi fiyat şişiremeyecek. Sistem devreye girdi. İşte 10 soruda yeni dönem...

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 06:58 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 06:58
Bakanlık düğmeye bastı: Fahiş kiraya ilan freni! İşte 10 soruda yeni dönem...

Ticaret Bakanlığınca uygulanan "doğrulanmış ilan" düzenlemesinin detayları belli oldu. 15 Eylül'de başlayan ve 1 Ocak 2025 tarihinde zorunlu hale gelecek olan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi fahiş kira ve konut bedellerini de frenleyecek.

Bakanlık düğmeye bastı: Fahiş kiraya ilan freni! İşte 10 soruda yeni dönem...

1- İLANIN SİSTEMDEN DOĞRULANDIĞI NASIL ANLAŞILIR?
Yanında doğrulanmış ilan logosu olan ilanların hepsi yetki doğrulaması yapılmış olarak servis edilecek.

2- BİREYSEL İLANLAR NASIL VERİLECEK?
Bireysel ilanın verilme aşamasında ilan platformunun sayfasındaki ilgili alana taşınmaz numarası girilecek. Sistem, malik ve hısımlık kontrolünü otomatik olarak yapacak.

Bakanlık düğmeye bastı: Fahiş kiraya ilan freni! İşte 10 soruda yeni dönem...

3- İLANLAR EMLAK İŞLETMESİNCE NASIL VERİLECEK?
Emlak işletmelerinin ilan girebilmesi için taşınmaz ticareti yetki belgesi sahibi olması gerekecek. Taşınmaz sahibi emlakçıya yetki verecek.

4- TAPU KAYDI OLMAYAN TAŞINMAZ İÇİN NASIL İLAN VERİLECEK?
Tapu kaydı olmayan taşınmazlara ilişkin ilanların girişinde ilan platformunda "tapum yok" seçeneği işaretlenecek.

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