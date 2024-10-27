Bakanlık düğmeye bastı: Fahiş kiraya ilan freni! İşte 10 soruda yeni dönem...

Ticaret Bakanlığınca uygulanan "doğrulanmış ilan" düzenlemesinin detayları belli oldu. 15 Eylül'de başlayan ve 1 Ocak 2025 tarihinde zorunlu hale gelecek olan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi fahiş kira ve konut bedellerini de frenleyecek.
1- İLANIN SİSTEMDEN DOĞRULANDIĞI NASIL ANLAŞILIR?
Yanında doğrulanmış ilan logosu olan ilanların hepsi yetki doğrulaması yapılmış olarak servis edilecek.
2- BİREYSEL İLANLAR NASIL VERİLECEK?
Bireysel ilanın verilme aşamasında ilan platformunun sayfasındaki ilgili alana taşınmaz numarası girilecek. Sistem, malik ve hısımlık kontrolünü otomatik olarak yapacak.
3- İLANLAR EMLAK İŞLETMESİNCE NASIL VERİLECEK?
Emlak işletmelerinin ilan girebilmesi için taşınmaz ticareti yetki belgesi sahibi olması gerekecek. Taşınmaz sahibi emlakçıya yetki verecek.
4- TAPU KAYDI OLMAYAN TAŞINMAZ İÇİN NASIL İLAN VERİLECEK?
Tapu kaydı olmayan taşınmazlara ilişkin ilanların girişinde ilan platformunda "tapum yok" seçeneği işaretlenecek.