Bakanlık düğmeye bastı: Fahiş kiraya ilan freni! İşte 10 soruda yeni dönem...

Ticaret Bakanlığınca uygulanan "doğrulanmış ilan" düzenlemesinin detayları belli oldu. 15 Eylül'de başlayan ve 1 Ocak 2025 tarihinde zorunlu hale gelecek olan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi fahiş kira ve konut bedellerini de frenleyecek.

1- İLANIN SİSTEMDEN DOĞRULANDIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Yanında doğrulanmış ilan logosu olan ilanların hepsi yetki doğrulaması yapılmış olarak servis edilecek.

2- BİREYSEL İLANLAR NASIL VERİLECEK?

Bireysel ilanın verilme aşamasında ilan platformunun sayfasındaki ilgili alana taşınmaz numarası girilecek. Sistem, malik ve hısımlık kontrolünü otomatik olarak yapacak.