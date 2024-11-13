Bitcoin 90 bin dolar sınırını kırdı! Bitcoin yükselmeye devam edecek mi? Trump zaferi, ABD enflasyonu ve FED faizi sonrası güncel fiyatlar

ABD'deki seçim sonrası yaşanan kripto para rallisi, Bitcoin'in 90.000 dolar seviyesini geçmesiyle devam ediyor. Kripto paralara yönelik artan talep, yatırımcıları stratejik rezerv oluşturma konusunu gündeme getirirken, piyasanın toplam değeri de tarihi bir rekor olan 3 trilyon doları aştı.

90 BİN SINIRINI AŞTI Bitcoin'in 90.000 doları aşması, kripto para piyasaları açısından oldukça önemli bir dönemeç oldu. Özellikle ABD seçimlerinin ardından hızlanan bu yükseliş, kripto varlıkların genel piyasa değeri açısından da rekor seviyelere ulaşmasına katkı sağladı. Bu gelişmeler, yatırımcılar arasında büyük bir ilgi uyandırırken, bazı uzmanlar bu yükselişin devam edip etmeyeceği konusunda farklı görüşler sunuyor.