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Bitcoin 90 bin dolar sınırını kırdı! Bitcoin yükselmeye devam edecek mi? Trump zaferi, ABD enflasyonu ve FED faizi sonrası güncel fiyatlar

Bitcoin, uzun zamandır beklenen 90.000 dolar seviyesini aşarak rekor kırdı ve 91.000 doların üstüne çıkarak yeni bir zirveye ulaştı. Kripto para piyasalarının toplam değeri de tarihte ilk kez 3 trilyon doları aşarak yatırımcılarda büyük bir heyecan yarattı.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 18:35 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 18:35
Bitcoin 90 bin dolar sınırını kırdı! Bitcoin yükselmeye devam edecek mi? Trump zaferi, ABD enflasyonu ve FED faizi sonrası güncel fiyatlar

ABD'deki seçim sonrası yaşanan kripto para rallisi, Bitcoin'in 90.000 dolar seviyesini geçmesiyle devam ediyor. Kripto paralara yönelik artan talep, yatırımcıları stratejik rezerv oluşturma konusunu gündeme getirirken, piyasanın toplam değeri de tarihi bir rekor olan 3 trilyon doları aştı.

Bitcoin 90 bin dolar sınırını kırdı! Bitcoin yükselmeye devam edecek mi? Trump zaferi, ABD enflasyonu ve FED faizi sonrası güncel fiyatlar

90 BİN SINIRINI AŞTI

Bitcoin'in 90.000 doları aşması, kripto para piyasaları açısından oldukça önemli bir dönemeç oldu. Özellikle ABD seçimlerinin ardından hızlanan bu yükseliş, kripto varlıkların genel piyasa değeri açısından da rekor seviyelere ulaşmasına katkı sağladı. Bu gelişmeler, yatırımcılar arasında büyük bir ilgi uyandırırken, bazı uzmanlar bu yükselişin devam edip etmeyeceği konusunda farklı görüşler sunuyor.

Bitcoin 90 bin dolar sınırını kırdı! Bitcoin yükselmeye devam edecek mi? Trump zaferi, ABD enflasyonu ve FED faizi sonrası güncel fiyatlar

📈 BİTCOİN NEDEN YÜKSELİYOR?

Bitcoin, son dönemde teknik analizlerde önemli bir direnç seviyesi olarak kabul edilen 90.000 dolar seviyesini iki kez test ettikten sonra, üçüncü denemesinde bu seviyeyi aşmayı başardı.

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