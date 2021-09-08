Emekliye en fazla promosyon veren banka TEB oldu! Emekli maaşı alanlar müjde: 2 Bin 500 lira ek ödeme anında cebinizde!

SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri en fazla promosyon veren bankaları araştırırken TEB'den diğer bankaları geride bırakacak ek ödeme sürprizi geldi. Bankalar emekli müşterilerini çoğaltmak adına bir çok kampanya, promosyon ve ek ödeme yapıyor. 2021 yılında da bankalar arasındaki yarış devam ederken TEB yeni hareketiyle diğer bankalara açık ara fark attı. Emekliliğini TEB'e taşıyanlara 2 Bin 500 liraya kadar ek ödeme veriliyor. İşte detaylar...