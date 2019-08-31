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Emekliye 1.139 TL! 2020 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyelerine zam var mı?

Emekliler bayram ikramiyesi ile ek gelire kavuştu. Yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesi alan emekliler, zam beklentisi taşıyor. Eğer TÜFE artışı gelirse ikramiye bin 139 liraya çıkabilecek, yıllık avantaj 278 lirayı bulacak. Peki 2020 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli ikramiyesine zam var mı? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği tüm detaylar...

31.08.2019 07:47 - Son Güncelleme: 31.08.2019 07:47
Emekliye 1.139 TL! 2020 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyelerine zam var mı?

Emekliler bayram ikramiyesi ile ek gelire kavuştu.

Emekliye 1.139 TL! 2020 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyelerine zam var mı?

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde biner lira ikramiye alan emekliler, 2 yılda toplam 4 bin lirayı cebine koydu.

Emekliye 1.139 TL! 2020 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyelerine zam var mı?

Emekliler, yeni yılda ise yeni tutar bekliyor. 2020 programına ikramiye artışının alınmasını isteyen emekliler, tutara yeni yılda yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı yapılması beklentisini taşıyor.

Emekliye 1.139 TL! 2020 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyelerine zam var mı?

NASIL DEĞİŞECEK?
Bu talep hayata geçerse emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların ikramiyelerine enflasyon zammı yapılacak.

Emekliye 1.139 TL! 2020 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyelerine zam var mı?

Merkez Bankası, 2019 yılı enflasyon tahminini yüzde 13.9 olarak açıkladı.

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