Emekliye 1.139 TL! 2020 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyelerine zam var mı?
Emekliler bayram ikramiyesi ile ek gelire kavuştu. Yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesi alan emekliler, zam beklentisi taşıyor. Eğer TÜFE artışı gelirse ikramiye bin 139 liraya çıkabilecek, yıllık avantaj 278 lirayı bulacak. Peki 2020 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli ikramiyesine zam var mı? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği tüm detaylar...
31.08.2019 07:47
- Son Güncelleme: 31.08.2019 07:47
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