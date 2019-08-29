SSK Bağkur emekli sandığı emekli maaşı nasıl artırılır?

Milyonlarca çalışan emekli olduktan sonra maaşlarının nasıl artacağını internette araştııryor. Biz de bununla ilgili bilgilendirici bir makale hazıraldık. Bu anlamda erken emeklilik için de , emekli maaşının yükselmesi için de yol askerlik ve doğum borçlanmasından geçiyor. Çalışırken alınacak bazı tedbirler ile de ileride alınacak emekli maaşını artırmak mümkün. Brüt maaşın yüksek olması bunlardan en önemlisi. Bilinmeyen yöntemlerden biri de 1261 formülü. 5510 Sayılı Yasa'yla tüm sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmış olsa da Bağ-Kur, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor. Peki, SSK Bağkur emekli sandığı emekli maaşı nasıl artırılır? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? En düşük emekli maaşı ne kadar?

29.08.2019 12:49 - Son Güncelleme: 29.08.2019 12:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





