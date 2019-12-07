Emekliye en az 2.641 TL! Ocak zammıyla emekli maaşları ne kadar olacak? En yüksek ve en düşük...
2 milyon memur emeklisine Ocak'ta yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 0.71 enflasyon farkı çıktı. En düşük maaş buna göre 2 bin 641 liraya yükselirken, Aralık enflasyonuna göre fark artacak ya da azalacak. Peki, emekli maaşına yapılacak Ocak zammı ile birlikte hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte emekli maaşına yapılacak Ocak zammı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
07.12.2019 08:00
- Son Güncelleme: 07.12.2019 08:00
DİĞER GALERİLER