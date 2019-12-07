GaleriEkonomi

Emekliye en az 2.641 TL! Ocak zammıyla emekli maaşları ne kadar olacak? En yüksek ve en düşük...

2 milyon memur emeklisine Ocak'ta yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 0.71 enflasyon farkı çıktı. En düşük maaş buna göre 2 bin 641 liraya yükselirken, Aralık enflasyonuna göre fark artacak ya da azalacak. Peki, emekli maaşına yapılacak Ocak zammı ile birlikte hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte emekli maaşına yapılacak Ocak zammı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

07.12.2019 08:00 - Son Güncelleme: 07.12.2019 08:00
Emekliye en az 2.641 TL! Ocak zammıyla emekli maaşları ne kadar olacak? En yüksek ve en düşük...

Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor.

Emekliye en az 2.641 TL! Ocak zammıyla emekli maaşları ne kadar olacak? En yüksek ve en düşük...

Enflasyon verileri zammın ipuçlarını veriyor.

Emekliye en az 2.641 TL! Ocak zammıyla emekli maaşları ne kadar olacak? En yüksek ve en düşük...

Maaşlara Ocak'ta yüzde 4'lük zamma ilaveten, 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark da yansıtılacağı için, memur emeklileri verileri yakından izliyor.

Emekliye en az 2.641 TL! Ocak zammıyla emekli maaşları ne kadar olacak? En yüksek ve en düşük...

Temmuz- Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıktı.

Emekliye en az 2.641 TL! Ocak zammıyla emekli maaşları ne kadar olacak? En yüksek ve en düşük...

Buna göre, memur emeklilerine yüzde 0.71 fark oluştu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı AK Parti'den kıdem tazminatıyla ilgili flaş açıklama! Kıdem tazminatında yeni düzenleme ne zaman yapılacak?
AK Parti'den kıdem tazminatıyla ilgili flaş açıklama! Kıdem tazminatında yeni düzenleme ne zaman yapılacak?