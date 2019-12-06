AK Parti'den kıdem tazminatıyla ilgili flaş açıklama! Kıdem tazminatında yeni düzenleme ne zaman yapılacak?

Kıdem tazminatı çalışanların işsiz kalması durumunda en güvendikleri dayanaklardan biri olarak biliniyor. Milyonlarca çalışan kıdem tazminatında yapılması planlanan yeni düzenlemenin ayrıntılarını merak ediyor. Yapılması planlanan yeni kıdem tazminatı düzenlemesinin ne zaman çıkacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor. AK Parti'den bugün yapılan MKYK toplantısı sonrası kıdem tazminatı ile ilgili de bir açıklama geldi. Peki eni kıdem tazminatı düzenlemesine ne zaman yapılacak? Yeni kıdem tazminatı sistemi kimleri kapsayacak? Yeni sisteme göre kimler kıdem tazminatı alabilecek? İşte AK Parti'den yapılan kıdem tazminatı açıklaması ve yapılması planlanan yeni sisteme ilişkin detaylar...