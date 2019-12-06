AK Parti'den kıdem tazminatıyla ilgili flaş açıklama! Kıdem tazminatında yeni düzenleme ne zaman yapılacak?
Milyonlarca çalışan kıdem tazminatı sisteminde yapılması planlanan yeni düzenlemenin nasıl ve ne zaman olacağını merak ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "sıfır mağduriyet" mottosu ile hazırladığı yeni kıdem tazminatı sisteminde son durumun hangi aşamada olduğu araştırılıyor. Kıdem tazminatıyla ilgili AK Parti cephesinden de flaş bir açıklama geldi. Peki kıdem tazminatı düzenlemesi ne zaman yapılacak? Yeni kıdem tazmimatı sistemi nasıl olacak? Kimler kıdem tazminatı alabilecek? İşte AK Parti'nin kıdem tazminatı açıklaması ve yeni kıdem tazminatı sistemi ile ilgili detaylar...
Kıdem tazminatı çalışanların işsiz kalması durumunda en güvendikleri dayanaklardan biri olarak biliniyor. Milyonlarca çalışan kıdem tazminatında yapılması planlanan yeni düzenlemenin ayrıntılarını merak ediyor. Yapılması planlanan yeni kıdem tazminatı düzenlemesinin ne zaman çıkacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor. AK Parti'den bugün yapılan MKYK toplantısı sonrası kıdem tazminatı ile ilgili de bir açıklama geldi. Peki eni kıdem tazminatı düzenlemesine ne zaman yapılacak? Yeni kıdem tazminatı sistemi kimleri kapsayacak? Yeni sisteme göre kimler kıdem tazminatı alabilecek? İşte AK Parti'den yapılan kıdem tazminatı açıklaması ve yapılması planlanan yeni sisteme ilişkin detaylar...
AK PARTİ'DEN FLAŞ KIDEM TAZMİNATI AÇIKLAMASI
AK Parti'nin bugün yapılan MKYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Gazetecilerim kıdem tazminatı ile ilgili sorusunu da yanıtlayan Çelik, "Bununla ilgili bir gündem yok. Bakanlıkla diğer gruplar arasındaki görüşmelerle yeri, zamanı geldiğinde varılacak bir sonuç." dedi.