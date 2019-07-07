Engelliye yüksek emekli maaşı! Engelliler nasıl erken emekli olabilir?
Ülkemizde engelliler daha kısa sürede emekli oluyor. Prim ödemeleri daha az olduğu için de pozitif ayrımcılık uygulanıyor, ayrıcalıklı Aylık Bağlama Oranları uygulanıyor. Peki engelliler nasıl erken emekli olabilir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...
KAZANÇ ÖNEMLİ
Emekli maaşlarını belirleyen en önemli etken prime esas kazançlardır. Yani brüt ücretler çok büyük önem kazanmaktadır. Sistemimizde 3 ayrı tarihe göre ABO uygulanmaktadır. 1999 öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere farklı oranlar uygulanarak emekli maaşları hesaplanmaktadır.
EŞ VE ÇOCUK DURUMU
1999 öncesi için hak kazanılan yaşlılık aylıklarının oranı yüzde 60'tır. Üst Gösterge Tablosu'nun her kademesi için ayrı bir oran belirlenmiş olup, 10'uncu derecenin 1'inci kademesinin karşılığı oran yüzde 59.9, 1'inci derecenin 10'uncu kademesinin karşılığı oran ise yüzde 50'dir. Ara göstergelerin oranları ise en düşük göstergenin karşılığı olan yüzde 59.9 oranı, izleyen her gösterge için binde 1 azaltılarak belirlenmiştir. Engelliler için Gösterge Tablosu'ndan bağlanan aylığın oranı yüzde 60'ın altında olmayacaktır.