Engelliye yüksek emekli maaşı! Engelliler nasıl erken emekli olabilir?

EŞ VE ÇOCUK DURUMU

1999 öncesi için hak kazanılan yaşlılık aylıklarının oranı yüzde 60'tır. Üst Gösterge Tablosu'nun her kademesi için ayrı bir oran belirlenmiş olup, 10'uncu derecenin 1'inci kademesinin karşılığı oran yüzde 59.9, 1'inci derecenin 10'uncu kademesinin karşılığı oran ise yüzde 50'dir. Ara göstergelerin oranları ise en düşük göstergenin karşılığı olan yüzde 59.9 oranı, izleyen her gösterge için binde 1 azaltılarak belirlenmiştir. Engelliler için Gösterge Tablosu'ndan bağlanan aylığın oranı yüzde 60'ın altında olmayacaktır.