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Engelliye yüksek emekli maaşı! Engelliler nasıl erken emekli olabilir?

Ülkemizde engelliler daha kısa sürede emekli oluyor. Prim ödemeleri daha az olduğu için de pozitif ayrımcılık uygulanıyor, ayrıcalıklı Aylık Bağlama Oranları uygulanıyor. Peki engelliler nasıl erken emekli olabilir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...

07.07.2019 07:47 - Son Güncelleme: 07.07.2019 07:47
Engelliye yüksek emekli maaşı! Engelliler nasıl erken emekli olabilir?

Yasalarımızda engelli çalışanlara çeşitli kolaylıklar getirilmiştir. Engelliler rapor oranlarına göre yaş şartına bakılmadan erken emekli olmaktadır. İşe ilk giriş tarihleri ve rapor oranlarına göre 15 yıl 3.600 günden başlayarak daha kısa sürede emeklilik hakları verilmektedir.

Engelliye yüksek emekli maaşı! Engelliler nasıl erken emekli olabilir?

Emekli maaşları hesaplanırken de engelli emeklilerin prim günleri daha az olduğu için pozitif ayrımcılık uygulanmaktadır. Az prim ödemeleri olsa da engellilere ayrıcalıklı Aylık Bağlama Oranları (ABO) uygulanır.

Engelliye yüksek emekli maaşı! Engelliler nasıl erken emekli olabilir?

KAZANÇ ÖNEMLİ
Emekli maaşlarını belirleyen en önemli etken prime esas kazançlardır. Yani brüt ücretler çok büyük önem kazanmaktadır. Sistemimizde 3 ayrı tarihe göre ABO uygulanmaktadır. 1999 öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere farklı oranlar uygulanarak emekli maaşları hesaplanmaktadır.

Engelliye yüksek emekli maaşı! Engelliler nasıl erken emekli olabilir?

Yukarıda dediğimiz gibi engelli emekliler için hesaplamalarda daha yüksek oranda ABO uygulanmaktadır. Bu da primlerin azlığından kaynaklanan kayıpları ortadan kaldırmaktadır.

Engelliye yüksek emekli maaşı! Engelliler nasıl erken emekli olabilir?

EŞ VE ÇOCUK DURUMU
1999 öncesi için hak kazanılan yaşlılık aylıklarının oranı yüzde 60'tır. Üst Gösterge Tablosu'nun her kademesi için ayrı bir oran belirlenmiş olup, 10'uncu derecenin 1'inci kademesinin karşılığı oran yüzde 59.9, 1'inci derecenin 10'uncu kademesinin karşılığı oran ise yüzde 50'dir. Ara göstergelerin oranları ise en düşük göstergenin karşılığı olan yüzde 59.9 oranı, izleyen her gösterge için binde 1 azaltılarak belirlenmiştir. Engelliler için Gösterge Tablosu'ndan bağlanan aylığın oranı yüzde 60'ın altında olmayacaktır.

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